Τραυματισμός αστυνομικού και κατασχέσεις μολότοφ και ναρκωτικών κατά τη διάρκεια παράνομου πάρτι.

Εκπνέει σήμερα η 48ωρη προθεσμία που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για να απαντήσει σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο κατά τη διάρκεια παράνομου πάρτι εντός του χώρου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατά τα επεισόδια έγιναν 313 προσαγωγές, καμία από τις οποίες δεν μετατράπηκε σε συλλήψεις.

Το Υπουργείο ζητά διευκρινίσεις για το αν η εκδήλωση ήταν σε γνώση του πανεπιστημίου, αν είχε ζητηθεί και χορηγηθεί άδεια, ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης, την έκταση των επεισοδίων και το αν τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες και μικροποσότητα κάνναβης. Τα αντικείμενα φέρονται να μεταφέρθηκαν από φοιτητές και χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Τραυματίστηκε αστυνομικός

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε με εγκαύματα σε πρόσωπο και αυχένα, ενώ δέχθηκε χτύπημα από βόμβα μολότοφ. Οι αστυνομικοί χαρακτήρισαν την ενέργεια «δολοφονική επίθεση», ζητώντας τη χρήση εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος για την καλύτερη αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Τι αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ τόνισαν ότι το πάρτι έγινε χωρίς άδεια, χαρακτηρίζοντας θλιβερή μειοψηφία όσους μετέτρεψαν το πανεπιστήμιο σε χώρο εγκληματικών συμπεριφορών. Ζητούν την εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του ΑΠΘ, ειδικά κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια στο ΑΠΘ:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».