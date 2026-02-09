Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social χαρακτήρισε το σόου «απολύτως απαίσιο», λέγοντας πως αποτελεί «προσβολή στο Μεγαλείο της Αμερικής.

Ως ένα «από τα χειρότερα που έχουν γίνει ποτέ» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ το halftime show του Bad Bunny στο Super Bowl. Είχαν προηγηθεί τα βραβεία Grammy όπου ο Πουερτορικανός μουσικός έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που κέρδισε βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς με δίσκο τραγουδισμένο εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική κατά της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ και της ICE.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social χαρακτήρισε το σόου «απολύτως απαίσιο», λέγοντας πως αποτελεί «προσβολή στο Μεγαλείο της Αμερικής και δεν εκπροσωπεί τα δικά μας πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας και αριστείας».

«Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε μία λέξη από όσα λέει αυτός ο τύπος και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν από τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο. Αυτό το "σόου" είναι απλώς ένα "χαστούκι στο πρόσωπο" της χώρας μας, η οποία θέτει νέα πρότυπα και ρεκόρ κάθε μέρα - συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων χρηματιστηριακών αγορών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στην Ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα που να εμπνέει σε αυτό το χάος του Halftime Show και, να το δείτε, θα πάρει εξαιρετικές κριτικές από τα Μέσα της Ψεύτικης Ενημέρωσης, γιατί δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ - Και, παρεμπιπτόντως, το NFL πρέπει να αντικαταστήσει αμέσως τον γελοίο νέο κανονισμό για το kickoff. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», έγραψε ο Ν. Τραμπ.