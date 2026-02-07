Όσα επισημαίνει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σχολίασε το βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους.

«Οι ρατσιστικές και μισαλλόδοξες αθλιότητες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουν τελειωμό, όπως φαίνεται. Έφτασε στο σημείο να αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο το οποίο απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα και τη σύζυγό του, Μισέλ Ομπάμα, σαν πίθηκους, το οποίο αναγκάστηκε να διαγράψει λίγες ώρες αργότερα, μετά τον σάλο που ξέσπασε. Ισχυρίστηκε ότι έγινε λάθος, αφού όμως είχε γίνει viral το video από τους φανατικούς ακραίους σε όλο τον κόσμο, ο υποκριτής. Αυτός είναι ο κατά Μάκη Βορίδη, «αρχηγός του δυτικού κόσμου»! Ο αρχηγός της Ρώμης κατά άλλους, το πρότυπο της μεταναστευτικής πολιτικής για κάποιους ακόμη στα υπουργικά έδρανα.

Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές που κατοικοεδρεύουν εντός αλλά και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι αξίες του κόσμου που θέλουμε να ζήσουμε; Κι όμως παραμένουν μουγγοί μπροστά σε αυτά τα αίσχη! Ούτε χορεύουν σε πάνελ, ούτε αναρτούν.

Η σιωπή τους είναι απλά δείγμα ανοχής στο ρατσισμό, στον υφέρποντα φασισμό, είναι επικίνδυνη. Ο πλανήτης κατρακυλά στις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας και μια ακροδεξιά διεθνής συμμαχία συγκροτείται. Το χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να βάλουν φρένο σε αυτό τον κατήφορο».

