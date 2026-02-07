Η Νάταλι Χαρπ, βοηθός του Τραμπ και πρώην παρουσιάστρια του συνωμοτικού One American News, φέρεται να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό Truth Social του προέδρου.

Η ανάρτηση ενός ρατσιστικού βίντεο από τον Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα απεικονίζονταν ως πίθηκοι, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τον λόγο μίσους και τη στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντί του. Παρότι το βίντεο διαγράφηκε αργότερα, η άρνηση του προέδρου να ζητήσει συγγνώμη και η σιωπή της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών ηγετών ανέδειξαν βαθύτερα πολιτικά και κοινωνικά ρήγματα, προκαλώντας οργή τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής, μετά την ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός ρατσιστικού βίντεο που απεικόνιζε τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους και στη συνέχεια διαγράφηκε, ότι είχε δώσει εντολή σε βοηθούς να δημοσιεύσουν το προσβλητικό βίντεο, αλλά ότι δεν είχε δει αυτό το μέρος του βίντεο και αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό.

Το βίντεο εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας από τις ολοένα και πιο συχνές αναρτήσεις του 79χρονου προέδρου των ΗΠΑ αργά το βράδυ στον λογαριασμό του στο Truth Social και δείχνει τα γελαστά πρόσωπα του πρώην προέδρου και της πρώτης κυρίας τοποθετημένα πάνω σε σώματα πρωτευόντων σε ένα περιβάλλον ζούγκλας, να χορεύουν με το τραγούδι The Lion Sleeps Tonight.

Εμφανίζονται για λίγο στο τέλος ενός βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που δημιουργήθηκε από τρίτο μέρος και ενισχύει τον επίμονο αλλά ψευδή ισχυρισμό του Τραμπ ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020, ενώ στην πραγματικότητα έχασε από τον Τζο Μπάιντεν. Το βίντεο με θεωρίες συνωμοσίας είναι μια αναδημοσίευση περιεχομένου που φέρει το λογότυπο της ιστοσελίδας Patriot News Outlet, μιας ιστοσελίδας που υποστηρίζει τον Ρεπουμπλικάνο Τραμπ.

Παρόλο που ο Λευκός Οίκος αρχικά υπερασπίστηκε το βίντεο με μια δήλωση του γραμματέα Τύπου, το βίντεο αργότερα διαγράφηκε και οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν ότι είχε δημοσιευτεί, εν αγνοία του προέδρου, από έναν βοηθό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Νάταλι Χαρπ, βοηθός του Τραμπ και πρώην παρουσιάστρια του συνωμοτικού One American News, φέρεται να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό Truth Social του προέδρου.

Όπως κάνει τόσο συχνά, ο Τραμπ υπονόμευσε τις προσπάθειες των βοηθών του να δικαιολογήσουν τη δική του συμπεριφορά λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ενέκρινε την ανάρτηση του βίντεο. «Μόλις κοίταξα το πρώτο μέρος», είπε ο πρόεδρος. «Δεν το είδα ολόκληρο. Υποθέτω ότι στο τέλος υπήρχε κάποια εικόνα που δεν άρεσε στον κόσμο. Ούτε σε εμένα θα άρεσε. Αλλά δεν το είδα, απλώς κοίταξα το πρώτο μέρος... μετά το έδωσα στον κόσμο. Γενικά το βλέπουν ολόκληρο, αλλά υποθέτω ότι κάποιος δεν το έκανε και το δημοσίευσε - και το κατεβάσαμε».

Ερωτηθείς αν θα ζητούσε συγγνώμη, όπως έχουν προτείνει ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι, ο Τραμπ εξοργίστηκε. «Όχι, δεν έκανα λάθος», είπε ο πρόεδρος του ρατσιστικού meme που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι τα μέσα του πρωινού της Παρασκευής (ET), η ανάρτηση είχε προσελκύσει περίπου 5.600 likes, αλλά προκάλεσε και οργή και από τις δύο πλευρές για την συμπερίληψη ενός τόσο κραυγαλέου ρατσιστικού τροπαρίου για τον πρώτο μαύρο πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του, και οι δύο Δημοκρατικοί. Ωστόσο, μόνο μια μικρή μερίδα Ρεπουμπλικάνων είχε μιλήσει και κανένας από την ηγεσία του κόμματος στο Κογκρέσο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8yggps9uc9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έντονες αντιδράσεις

Ο Τιμ Σκοτ, γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, ο μόνος μαύρος Ρεπουμπλικάνος στη Γερουσία των ΗΠΑ και πρώην υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα του κόμματος, δημοσίευσε στο X: «Προσεύχομαι να ήταν ψεύτικο, επειδή είναι το πιο ρατσιστικό πράγμα που έχω δει από αυτόν τον Λευκό Οίκο. Ο Πρόεδρος πρέπει να το αφαιρέσει».

Ο Λευκός Οίκος, νωρίτερα το πρωί, υπερασπίστηκε την ανάρτηση και χλεύασε τα μέσα ενημέρωσης για την ανάδειξη του σκανδάλου. Αλλά στη συνέχεια, γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής, η ανάρτηση αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό Truth Social του Τραμπ και ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε ότι η δημοσίευσή της ήταν λάθος ενός υπαλλήλου.

Νωρίτερα, ο Μάικ Λόλερ, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Νέα Υόρκη, είχε δημοσιεύσει: «Η ανάρτηση του Προέδρου είναι λανθασμένη και απίστευτα προσβλητική - είτε σκόπιμη είτε λάθος - και θα πρέπει να διαγραφεί αμέσως με μια συγγνώμη».

Η ανάρτηση του Τραμπ λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης είχε καταδικαστεί γρήγορα από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης των Ρεπουμπλικανών εναντίον του Τραμπ, αλλά οι φωνές της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν ακούστηκαν.

«Γιατί οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών όπως ο [ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία] Τζον Θουν συνεχίζουν να υποστηρίζουν αυτό το άρρωστο άτομο; Κάθε Ρεπουμπλικανός πρέπει να καταγγείλει αμέσως την αηδιαστική μισαλλοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και βουλευτής της Νέας Υόρκης, σε μια ανάρτηση στο X.

Ο Τζέφρις χαιρέτισε τους Ομπάμα ως «λαμπρούς, συμπονετικούς και πατριώτες Αμερικανούς» και κατήγγειλε τον Τραμπ ως «έναν άθλιο, ανοργάνωτο και κακόβουλο τροφοδότη».

Κανένας από τους δύο κορυφαίους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, ο Θουν και ο Μάικ Τζόνσον, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έκαναν κανένα σχόλιο, ωθώντας τον Τσακ Σούμερ, έναν Δημοκρατικό της Νέας Υόρκης και επικεφαλής της μειοψηφίας της Γερουσίας, να δημοσιεύσει στο X: «Ρατσιστικό. Άθλιο. Αποτρόπαιο. Αυτό είναι επικίνδυνο και υποβαθμίζει τη χώρα μας - πού είναι οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας;

«Ο Πρόεδρος πρέπει να διαγράψει αμέσως την ανάρτηση και να ζητήσει συγγνώμη από τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα, δύο σπουδαίους Αμερικανούς που κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ να μοιάζει με έναν μικρό, ζηλιάρη άνθρωπο».

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ήταν από τους πρώτους που σχολίασαν.

«Αηδιαστική συμπεριφορά από τον Πρόεδρο». «Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να το καταγγείλει αυτό. Τώρα», ανέφερε η ανάρτησή του.

Η δεύτερη θητεία του Τραμπ σημαδεύτηκε από επεισόδια κραυγαλέου ρατσισμού και μισογυνισμού. Επιτίθεται συχνά στην Ιλχάν Ομάρ, την Σομαλοαμερικανίδα βουλευτή, αποκαλώντας την και άλλους μετανάστες «σκουπίδια», και έχει εξαπολύσει πρωτοφανείς επιθέσεις σε νόμιμους και παράνομους μετανάστες.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις υπήρξε ελάχιστη έως καθόλου αντιπολίτευση των Ρεπουμπλικανών.

Σε δήλωση που έστειλε στον Guardian νωρίς την Παρασκευή, ώρες πριν από την αφαίρεση της ανάρτησης του Τραμπ, η Καρολίν Λίβιτ, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, προσπάθησε να αποφύγει την οργή. Συνέδεσε μια ανάρτηση στο X τον περασμένο Οκτώβριο από έναν ξεχωριστό δεξιό λογαριασμό, ο οποίος περιλαμβάνει ένα βίντεο 55 δευτερολέπτων από το οποίο φαίνεται να έχει ληφθεί το κλιπ του Ομπάμα. Ξεκινά με τους Ομπάμα να απεικονίζονται ως πίθηκοι, αργότερα δείχνει το κεφάλι του Μπάιντεν να τοποθετείται πάνω σε σώμα πιθήκου και άλλους εξέχοντες Δημοκρατικούς να απεικονίζονται ως άλλα ζώα, ενώ ο Τραμπ εμφανίζεται ως αρσενικό λιοντάρι.

«Αυτό είναι από ένα διαδικτυακό meme βίντεο που απεικονίζει τον Πρόεδρο Τραμπ ως τον Βασιλιά της Ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς ως χαρακτήρες από τον Βασιλιά των Λιονταριών. Παρακαλώ σταματήστε την ψεύτικη οργή και αναφέρετε κάτι σήμερα που πραγματικά έχει σημασία για το αμερικανικό κοινό», δήλωσε ο Λίβιτ.

Η Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων (NAACP) απέρριψε την απάντηση του Λίβιτ και χαρακτήρισε το βίντεο του Τραμπ «κατάφωρα ρατσιστικό, αηδιαστικό και εντελώς αξιοκαταφρόνητο».

Ο Ντέρικ Τζόνσον, εθνικός πρόεδρος της ομάδας, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Ο Τραμπ προφανώς απεγνωσμένα προσπαθεί να μας αποσπάσει την προσοχή από τα αρχεία του Έπσταϊν και την ταχέως καταρρέουσα οικονομία του. Ξέρετε ποιος δεν βρίσκεται στα αρχεία του Έπσταϊν; Ο Μπαράκ Ομπάμα. Ξέρετε ποιος βελτίωσε στην πραγματικότητα την οικονομία ως πρόεδρος; Ο Μπαράκ Ομπάμα».

Πρόσθεσε: «Οι ψηφοφόροι παρακολουθούν και θα το θυμούνται αυτό στην κάλπη».

Η ανάρτηση της Παρασκευής, η οποία τελειώνει με το στιγμιότυπο του Ομπάμα, επικεντρώνεται κυρίως στους ψευδείς και διαψευσμένους ισχυρισμούς του Τραμπ και της δεξιάς ότι η εταιρεία καταμέτρησης ψήφων Dominion Voting Systems βοήθησε στην κλοπή των προεδρικών εκλογών του 2020 από τον Τραμπ με χειρουργημένα μηχανήματα καταμέτρησης ψήφων.

Η εταιρεία δέχτηκε έναν διακανονισμό ύψους 787,5 εκατομμυρίων δολαρίων από το Fox News τον Απρίλιο του 2023 σε μια ιστορική αγωγή για δυσφήμιση.