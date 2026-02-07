Τι αναφέρουν οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας των παιδιών.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταφορά των τραυματισμένων παιδιών από την τραγωδία της Χίου στην Αθήνα. Όπως έγινε γνωστό, η κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02), όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από τη Χίο.

Τα έξι παιδιά που ήταν ανάμεσα στους τραυματίες του ναυαγίου, έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πέντε είναι καλά στην υγεία τους ενώ το ένα από αυτά χρήζει χειρουργικής επέμβασης λόγω καταγμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8vqexwmx6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου, παραμένουν ακόμη τρία παιδιά σε καλή κατάσταση, καθώς και ένας ανήλικος αδελφός τους στη Χειρουργική Κλινική.

Από τα τρία άτομα που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τραυματισμένα στο ναυάγιο, ένα νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο νοσηλείας ενώ στη ΜΕΘ παραμένουν μία γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένας άντρας χειρουργημένος στην κοιλιακή χώρα.