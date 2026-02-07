Η διαδικασία στο ΚΤΕΟ είναι σύντομη και η έκδοση της κάρτας μαζί με τον ετήσιο έλεγχο κοστίζει περίπου 10–12 €.

Από φέτος, η μη έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων μπορεί να κοστίσει στους οδηγούς έως 350 €, σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αύξηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων ρύπων των οχημάτων και στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Η κάρτα πλέον εκδίδεται αποκλειστικά από ΚΤΕΟ (δημόσια ή ιδιωτικά) και όχι από συνεργεία αυτοκινήτων όπως στο παρελθόν. Η αλλαγή αυτή διασφαλίζει ότι οι μετρήσεις είναι ακριβείς και τυποποιημένες.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Οδηγοί που δεν έχουν κάρτα ή έχουν όχημα με υπερβολικούς ρύπους αντιμετωπίζουν πρόστιμο έως 350 € και πιθανή αφαίρεση διπλώματος έως 70 ημέρες.

Αν η κάρτα υπάρχει αλλά δεν είναι μαζί στο όχημα, το πρόστιμο είναι μικρότερο, περίπου 30 € και αυξάνεται ανάλογα με την περίπτωση.

Η κάρτα είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα από το πρώτο έτος κυκλοφορίας και πρέπει να ανανεώνεται κατά τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο.