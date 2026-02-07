Τι αποκαλύπτει ρεπορτάζ της ΕΡΤ για την έκρηξη στη Βιολάντα.

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργάτριες έχασαν τη ζωή τους το πρωί της 26ης Ιανουαρίου. Την Παρασκευή, κλιμάκια της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρέθηκαν εκ νέου στον χώρο, προκειμένου να ολοκληρώσουν την επιτόπια πραγματογνωμοσύνη και να συλλέξουν κρίσιμα ευρήματα.

Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι πραγματογνώμονες, μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν τήρηθηκαν οι κανόνες ασφαλείας στους σωλήνες προπανίου. Ειδικότερα, ο πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής, Γιώργος Δανίκας, τονίζει ότι: «Η υγρασία από τα γύρω χωράφια επιτάχυνε τη διάβρωση των σωληνώσεων, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ρωγμές και το προπάνιο να διαρρέυσει».

Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρξαν παραλείψεις από τις αρμόδιες εταιρείες και αν οι απαραίτητοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί. Οι τοπικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασία για την αποκατάσταση της περιοχής και τη στήριξη των πληγέντων. Την ίδια ώρα, οι υπεύθυνοι καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή για την ασφάλεια τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8xpupf2zch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη στελέχη της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκε εκτεταμένος όγκος υλικού, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές και τάμπλετ, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σύνολο του υλικού που έχει συλλεχθεί από το εργοστάσιο και την κατοικία του ιδιοκτήτη αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.