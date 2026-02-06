«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» τα «τρία μπαμπαδάκια» μίλησαν στο φακό της εκπομπής Happy Day.

Μια νέα αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια φαίνεται πως δημιουργείται για τους τηλεθεατές μετά την πρεμιέρα της οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Τα «τρία μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής, κέρδισαν τις εντυπώσεις και τη συμπάθεια των τηλεθεατών κι επιστρέφουν απόψε με νέο διπλό απολαυστικό επεισόδιο στις 21:00 στον Alpha.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day βρέθηκε στα γυρίσματα των μπαμπάδων και συνάντησε τον Μιχάλη Βαλάσογλου, την Ευσταθία Τσαπαρέλη, τη Νάντια Κατσούρα και τη Λένα Μποζάκη.

O Μιχάλης Βαλάσογλου, που υποδύεται έναν από τους τρεις μπαμπάδες, απολαμβάνει τα γυρίσματα της σειράς: «Όταν δουλεύεις με τόσο ικανούς επαγγελματίες και συνεργάτες σε όλα τα πόστα, όλα πάνε εξαιρετικά. Είναι μεγάλη χαρά να συνεργάζεσαι με παιδιά γιατί έχει και το απρόβλεπτο, έχει και τη ζωντάνια αλλά είναι πολύ απαιτητικό».

Την πρώην σύζυγο του Νίκου, την Βιργινία, ενσαρκώνει η Ευσταθία Τσαπαρέλη, η οποία λέει για το ρόλο της: «Είμαι η Βιργινία, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου και πρώην γυναίκα του Νίκου, έχουμε μαζί 2 κόρες και είναι ένας πολύ δυναμικός χαρακτήρας, χειριστική αρκετές φορές, συγκεντρωτική αλλά έχει και μία πλευρά πολύ τρυφερή, πολύ αγαπησιάρικη».

H Νάντια Κατσούρα, υποδύεται τη Στέλλα, την νυν σύντροφο του Νίκου, που προσπαθούν να κάνουν παιδί: «Ξεκινάει η ιστορία τους με το ζευγάρι που προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή τη σχέση με την πρώην γυναίκα, με τα παιδιά».

Τη νηπιαγωγό Ελένη, που θα σχετιστεί με τον Δημήτρη, ενσαρκώνει η Λένα Μποζάκη και αποκαλύπτει πως είναι να συνεργάζεσαι με παιδιά: «Είναι πάρα πολύ ωραία η εμπειρία. Μπορεί να μην μπορείς να ακολουθήσεις την ροή που έχεις προγραμματίσει αλλά είναι πιο ενδιαφέρον αυτό».

Φυσικά, τη δική τους δήλωση στην κάμερα έκαναν και οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς, Ιάσονας Τσιώνης και Ζωή Πυλιώτη.

