Γενέθλια είχε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε γενέθλια την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, με το μοντέλο και παρουσιάστρια να δέχεται δεκάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η ίδια σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, επέλεξε να μοιραστεί στιγμιότυπα από την ημέρα των γενεθλίων της μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας μικρές λεπτομέρειες από τον εορτασμό της.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις της ξεχώρισαν οι φωτογραφίες με τη διώροφη τούρτα της, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι της έστειλαν μηνύματα αγάπης και ευχές για τη ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Στην λεζάντα της δημοσίευσής της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα, ΠΑΡΑ πολύ για τις ευχές σας!

Λένε πως οι ευχές αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που μας βλέπουν οι άνθρωποι μέσα από τα δικά τους μάτια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και τα δικά σας είναι τόσο όμορφα και γεμάτα καλοσύνη. Με λούζετε με αγάπη και νιώθω βαθιά, αιώνια ευγνωμοσύνη.

Είμαι πολύ τυχερή που σας έχω στο πλευρό μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και ανταποδίδω».

{https://www.instagram.com/p/DUbEyJIDH-c/?hl=el&img_index=1}