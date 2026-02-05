Ο Νίκος Κοκλώνης επιστρέφει στην μικρή οθόνη με το «Just the 2 of Us».

Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στην μικρή οθόνη μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ και ο Νίκος Κοκλώνης κρατά τα ηνία της παρουσίασης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον 7ο κύκλο του επιτυχημένου show που συνδυάζει τη μουσική με το χορό και το «πλούσιο» ταμπεραμέντο, ενώ αναμένεται να εμφανιστούν νέα ζευγάρια με σπουδαίες ερμηνείες.

Ο Νίκος Κοκλώνης, ανακοίνωσε το γεγονός μέσα από μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου στη λεζάντα γράφει χαρακτηριστικά:

«Ο πάγος έσπασε… και το Just the 2 of Us επιστρέφει πιο καυτό από ποτέ!

Ο 7ος κύκλος κάνει δυναμικό comeback soon στο OPEN και κάθε Σάββατο στις 20:00 η σκηνή γεμίζει φωνές, πάθος και στιγμές που δεν παγώνουν με τίποτα.

Νέα ζευγάρια, μεγάλες ερμηνείες, ανατροπές και συναίσθημα στο φουλ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε. Ο ρυθμός ανέβηκε.

Ο πάγος έσπασε… και το party κυριαρχεί».

Στη φωτογραφία της ανάρτησης απεικονίζεται ο ίδιος να «αναδύεται» μέσα από τον πάγο.

