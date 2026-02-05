Απόψε στις 23:20 ο χρόνος γυρίζει πίσω και το πρώτο «VINYΛΙΟ» του 2026 επιστρέφει δυνατά με αέρα Eurovision.

Η πιο ξεχωριστή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης έρχεται απόψε, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, με άρωμα Eurovision.

Το «VINYΛΙΟ» πηγαίνει στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό διαγωνισμό, αλλά κάπως διαφορετικά. Εκτός από τις αξέχαστες εμφανίσεις, θα επικεντρωθεί κυρίως σε εκείνες που θέλουμε μάλλον να ξεχάσουμε.

Εμφανίσεις που ξάφνιασαν ακόμα και την ίδια τη Eurovision, εμφανίσεις εκκεντρικές, cult ή απλώς ακατανόητες. Εμφανίσεις που προσπαθήσαμε να ξεχάσουμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μας ξέχασαν αυτές.

{https://www.youtube.com/watch?v=6dgGGqhnIZM}

Μη χάσετε απόψε στις 23:20, την επιστροφή του αγαπημένου «VINYΛΙΟΥ», γιατί τη μουσική δεν την ακούς απλά, τη ζεις!