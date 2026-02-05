Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν.

Ο ΕΟΦ προχωρά στην ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé, ύστερα από την πρόσφατη εξέλιξη/αλλαγή στη μεθοδολογία ανάλυσης για την cereulide και της θέσπισης νέου ορίου ανίχνευσης από την EFSA οι οποίες πρόσφατα ανακοινώθηκαν. Οι παραπάνω παρτίδες είχαν αξιολογηθεί αρχικά και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την διάθεση τους στην αγορά.

Αυτές είναι οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται με απόφαση ΕΟΦ

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν,

ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση.

Οι αναφερόμενες εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.