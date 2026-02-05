«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Νέο επεισόδιο, απόψε στις 23:00.

Η Ευγενία Ξυγκόρου, που υποδύεται την Πολυξένη, μία από τις 5 κόρες, στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για το ρόλο της αλλά και τις εξελίξεις στη σειρά.

«Ο ρόλος μου θα εξελιχθεί αρκετά με τη βοήθεια του Ηλία Αρώνη, που υποδύεται ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, θα τη βοηθήσει πολύ επαγγελματικά αλλά θα την πιέσει πολύ συναισθηματικά. Δεν είναι ερωτευμένη μαζί του, είναι περισσότερο εντυπωσιασμένη, απολαμβάνοντας τις ευκολίες που της δίνει. Περισσότερο την ενδιαφέρει η δουλειά της, να γίνει μία επιτυχημένη ηθοποιός» δηλώνει για το ρόλο της η ταλαντούχα ηθοποιός.

{https://www.youtube.com/watch?v=z5PgBVtxq-o}

Θα καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό της; Η Ευγενία Ξυγκόρου απαντά: «Από την αρχή βλέπουμε το ταξίδι της Πολυξένης, από τα μπουλούκια κι έπειτα στο σινεμά και στο τέλος θα την δούμε ως μία καταξιωμένη ηθοποιό».

Ποιες είναι οι σχέσεις της Πολυξένης με τις αδερφές της και την μητέρα τους, Θεοδώρα: «Κρατάει απόσταση από όλη της την οικογένεια, δεν έχουν σχέσεις αλλά πιο μετά στη σειρά θα συναντηθεί με τη μητέρα της και θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

{https://www.youtube.com/watch?v=FGK5bFwBj-4}

