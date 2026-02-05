Η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο για να απεγκλωβίσει την άτυχη γυναίκα.

Συνεχίζεται ο βαρύς φόρος αίματος στους δρόμους της Κρήτης, όταν το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από το όχημα της, μετά από σφοδρή σύγκρουση 3 οχημάτων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr , το δυστύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 3.40 το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά.

{https://www.youtube.com/watch?v=lom4iJPyNeI}

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν η άτυχη γυναίκα να εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό της και να ανασυρθεί δυστυχώς νεκρή από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο τροχαίο εμπλέκονται τρία οχήματα, στα οποία εγκλωβίστηκαν η οδηγός του ενός οχήματος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, με τον έναν από αυτούς να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Η σύγκρουση φαίνεται να έγινε όταν το αυτοκίνητο (κόκκινο χρώμα) που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο αντίθετο ρέυμα του οδικού άξονα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με τα διερχόμενα οχήματσ.

{https://www.youtube.com/watch?v=0QjrjRl6_ak}

Πηγή φωτογραφιών: zarpanews.gr