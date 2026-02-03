«Θρίλερ» στον δρόμο Μεσαράς – Ηρακλείου από ασυνείδητο οδηγό, πώς γλιτώσαμε από μια τραγωδία στην άσφαλτο.

Μια εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση από οδηγό νταλίκας σημειώθηκε σε δρόμο της Κρήτης, λίγο πριν την είσοδο τούνελ, με τη σύγκρουση να αποφεύγεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Το περιστατικό καταγράφηκε στον δρόμο Μεσαράς – Ηρακλείου, κατά τις νυχτερινές ώρες σύμφωνα με το Patris.gr.

Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο, ο οδηγός της νταλίκας επιχείρησε να προσπεράσει άλλο βαρύ όχημα, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, ενώ βρισκόταν ελάχιστα μέτρα πριν από την είσοδο του τούνελ. Την ίδια στιγμή, από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ερχόταν αυτοκίνητο, με τον κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης να είναι άμεσος. Από καθαρή τύχη και χάρη στους γρήγορους χειρισμούς των εμπλεκόμενων οδηγών αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Δείτε το video ντοκουμέντο από την επικίνδυνη προσπέραση νταλίκας

{https://www.youtube.com/watch?v=phAGVXtKJ8o}