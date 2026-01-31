Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως οι δράστες ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιά.

Σκηνές που θυμίζουν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι Ηρακλείου στην Κρήτη με τους άνδρες των ειδικών Δυνάμεων να κλείνουν το δρόμο σε επιβατικό όχημα και με παρατεταμένα τα όπλα να τον ακινητοποιούν.

Τα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου με αστραπιαίες κινήσεις κατεβαίνουν από το όχημα και πρώτα ακινητοποιούν τον 49χρονο, με βαρύ ποινικό παρελθόν και στη συνέχεια τη σύντροφό του, που βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού.

Ο 48χρονος και 41χρονη το τελευταίο εξάμηνο είχαν «ανοίξει» δεκατέσσερα συνολικά σπίτι σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και είχαν κλέψει διάφορα αντικείμενα αλλά και χρήματα, συνολικής λείας που ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ.

Με τη συνεργασία του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου έστησαν μεγάλη επιχείρηση και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ζευγάρι που επιχείρησε να επιβιβαστεί στο πλοίο με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg2xzg7a9yht?integrationId=40599y14juihe6ly}