Η Ρίτσαρντσον κατηγορήθηκε ότι οδηγούσε με «επικίνδυνα υπερβολική ταχύτητα».

Η Σακάρι Ρίτσαρντσον δεν είναι μόνο μία από τις γρηγορότερες αθλήτριες όλων των εποχών στα 100 μέτρα. Φαίνεται πως της αρέσει ιδιαίτερα η υπερβολική ταχύτητα και όταν οδηγεί, κάτι που είχε ως συνέπεια να καταλήξει με χειροπέδες.

Η 25χρονη «χρυσή» Ολυμπιονίκης συνελήφθη την Πέμπτη στην κομητεία Όραντζ της Φλόριντα, για οδήγηση με «επικίνδυνα υπερβολική» ταχύτητα. Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και «υπερβολική ταχύτητα 161 χλμ./ ώρα και πάνω», ενώ η εγγύηση ορίστηκε στα 500 δολάρια.

Εκπρόσωπος από το γραφείο του σερίφη της κομητείας δήλωσε στο BBC πως η Ρίτσαρντσον φέρεται να οδηγούσε με 167 χιλιόμετρα την ώρα, αλλάζοντας λωρίδες για να προσπεράσει άλλα οχήματα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρίτσαντσον έχει μπελάδες με τον νόμο. Τον περασμένο Αύγουστο συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, έπειτα από καβγά με τον σύντροφό της, επίσης σπρίντερ, Κρίστιαν Κόλμαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης, η 25χρονη είχε στο παρελθόν προβλήματα και με τις αρχές αντιντόπινγκ. Το 2021 της επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού ενός μήνα και έχασε τους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο, όταν βρέθηκε θετική σε THC, ουσία της κάνναβης, που είναι απαγορευμένη.

Παρά τις περιπέτειές της, η συλλογή μεταλλίων της όλο και μεγαλώνει. Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού κέρδισε το ασημένιο στα 100 μ. και το χρυσό με την ομάδα των ΗΠΑ στα 4Χ100 μέτρων. Επίσης, το 2023 αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μ., το ένα από τα συνολικά τέσσερα μετάλλιά της σε αυτή τη διοργάνωση.