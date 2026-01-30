Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην υποβολή, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα δουν φέτος τη φορολογική τους δήλωση να τους περιμένει έτοιμη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, όχι μόνο προσυμπληρωμένη αλλά και προεκκαθαρισμένη, έτοιμη προς άμεση υποβολή.

Το μέτρο αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τα στοιχεία της δήλωσής τους και, εφόσον δεν εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις, να την υποβάλουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως στην υποβολή, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ, με την οριστικοποίηση και υποβολή των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων αμέσως μετά το Πάσχα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν χάνεται η ανώτατη έκπτωση φόρου 4% για όσους λαμβάνουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει στις 16 Μαρτίου 2026, ημερομηνία από την οποία οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή. Παρά τη σημαντική διευκόλυνση, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν με προσοχή όλα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να προχωρήσουν σε διορθώσεις όπου απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Τα στοιχεία του εντύπου Ε1 θα έχουν προσυμπληρωθεί βάσει των αρχείων που θα αποστείλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και τράπεζες. Η δήλωση θα αναρτηθεί στο myAADE και οι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω e-mail. Στις περιπτώσεις κοινών δηλώσεων συζύγων, εφόσον δεν έχει επιλεγεί η χωριστή υποβολή, η δήλωση θα εμφανίζεται αυτόματα ως κοινή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την τελική ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων φέρει ο φορολογούμενος, ο οποίος οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση εάν διαπιστώσει σφάλματα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Ο φόρος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026. Δεν βεβαιώνεται φόρος έως 30 ευρώ, ενώ ποσά επιστροφής μικρότερα των 5 ευρώ δεν καταβάλλονται. Τυχόν αλλαγές μετά την εκκαθάριση πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τροποποιητικής δήλωσης, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί έως τα μέσα Ιουλίου.