Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετέβη στην Άγκυρα, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Στην Άγκυρα βρέθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας. Στο Προεδρικό Μέγαρο παρατέθηκε το παραδοσιακό δείπνο Iftar, το οποίο πραγματοποιείται μετά τη δύση του ήλιου κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, σηματοδοτώντας τη λήξη της καθημερινής νηστείας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχές του προς τον πρόεδρο Ερντογάν, ζητώντας να μεταφερθούν σε όλους τους μουσουλμάνους της χώρας με αφορμή τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού.

Τον Παναγιώτατο συνόδευσε στην επίσκεψή του ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης επέστρεψαν αυθημερόν στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα αντίστοιχο επίσημο δείπνο που διοργάνωσε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Σε αυτή την εκδήλωση το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσωπήθηκε από τον Μητροπολίτη Προύσης Ιωακείμ, ο οποίος συμμετέχει κάθε χρόνο έπειτα από σχετική πρόσκληση.