Το σύστημα αναπτύσσεται στην επαρχία Μαλάτια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ Κιουρετζίκ του ΝΑΤΟ, η οποία παρέχει ζωτικής σημασίας δεδομένα στη συμμαχία και βοήθησε στον εντοπισμό δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Τουρκία την τελευταία εβδομάδα.

Την ανάπτυξη αμερικανικού σύστηματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στα νοτιοανατολικά της χώρας, κοντά σε βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε η Τουρκία, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αεράμυνας απέναντι στις απειλές που προκύπτουν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Το σύστημα αναπτύσσεται στην επαρχία Μαλάτια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ Κιουρετζίκ του ΝΑΤΟ, η οποία παρέχει ζωτικής σημασίας δεδομένα στη συμμαχία και βοήθησε στον εντοπισμό δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Τουρκία την τελευταία εβδομάδα.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν βρίσκεται σε πόλεμο με χώρες της περιοχής και αρνείται ότι στοχεύει τη γειτονική του Τουρκία. Η Άγκυρα έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην εκτοξεύσει άλλους πυραύλους προς το έδαφός της, ενώ οι πρόεδροι των δύο χωρών συζήτησαν το θέμα τη Δευτέρα.

«Εκτός από τα μέτρα που λαμβάνουμε σε εθνικό επίπεδο, έχουν αυξηθεί και τα μέτρα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot αναπτύσσεται στη Μαλάτια για να συμβάλει στην υπεράσπιση του εναέριου χώρου μας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αξιολογεί τις περιφερειακές εξελίξεις και να συνεργάζεται με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάπτυξη αυτή έρχεται εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει την αναδιάταξη στρατιωτικών της μέσων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων Patriot που βρίσκονται σήμερα στη Νότια Κορέα.

Δεν έγινε αμέσως σαφές από πού μεταφέρθηκε το σύστημα Patriot.

Η Τουρκία, ανερχόμενη δύναμη στη διεθνή αμυντική βιομηχανία, με τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, δεν διαθέτει ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο δικό της σύστημα αεράμυνας παρά τις προσπάθειες ανάπτυξης, και βασίστηκε στην αεράμυνα του ΝΑΤΟ και στα δύο περιστατικά πυραύλων την τελευταία εβδομάδα.

Αυτήn τη στιγμή υπάρχει ένα σύστημα Patriot από την Ισπανία ανεπτυγμένο στην Τουρκία στο πλαίσιο της αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από Reuters