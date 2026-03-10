Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους.

Μία ακόμα αλλαγή ετοιμάζονται να κάνουν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης μετά τη μετακίνησή τους σε άλλη χώρα εξαιτίας της μεταγραφής που πήρε ο γνωστός ποδοσφαιριστής σε ομάδα της Πορτογαλίας.

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να μετακομίσει σε νέο σπίτι στη Λισαβόνα μέσα σε λίγους μήνες και αυτό δεν χαροποιεί ιδιαιτέρως την Ελένη Βουλγαράκη.

Η παρουσιάστρια μέσα από ένα βίντεο στο TikTok είπε ότι για κάποιους λόγους αναγκάζονται να μετακομίσουν σε νέο σπίτι στη Λισαβόνα. Η ίδια τόνισε πως δυσκολεύονται αρκετά στη συνεννόηση, μιας και οι Πορτογάλοι δεν μιλούν αγγλικά.

