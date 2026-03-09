Σοκ στις αγορές με το πετρέλαιο στα 120 δολάρια - Στις φλόγες το μεγαλύτερο διυλιστήριο του Μπαχρέιν

Ο ενεργειακός εφιάλτης έγινε πραγματικότητα, με τη 10η ημέρα του πολέμου να βρίσκει το πετρέλαιο να κάνει άλμα σχεδόν 30% προσεγγίζοντας τα 120 δολάρια το βαρέλι.

H 10η ημέρα του πολέμου βρίσκει το Ισραήλ να ανακοινώνει πλήγματα στη Βηρυτό και στο Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη ανακοινώνει νέες εκτοξεύσεις πυραύλων. Κράτη του Κόλπου ανέφεραν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες τραυματίες στο Μπαχρέιν, ενώ στη Σαουδική Αραβία ένας έβδομος Αμερικανός στρατιωτικός κατέληξε.

Οι τιμές του πετρελαίου επιταχύνουν ακόμη περισσότερο σήμερα την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά 30% και πλέον κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο των στενού του Ορμούζ.

Η εξέλιξη έρχεται μετά και την ανακοίνωση ότι ο γιος του Αλί Χαμενεϊ, Μοζτάμπα, επελέγη ως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης στο Ιράν. Θεωρείται πιο σκληρός και αδιάλλακτος και από τον πατέρα του.

