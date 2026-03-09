Σοκ στις αγορές με το πετρέλαιο στα 120 δολάρια - Στις φλόγες το μεγαλύτερο διυλιστήριο του Μπαχρέιν

H 10η ημέρα του πολέμου βρίσκει το Ισραήλ να ανακοινώνει πλήγματα στη Βηρυτό και στο Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη ανακοινώνει νέες εκτοξεύσεις πυραύλων. Κράτη του Κόλπου ανέφεραν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες τραυματίες στο Μπαχρέιν, ενώ στη Σαουδική Αραβία ένας έβδομος Αμερικανός στρατιωτικός κατέληξε.
Οι τιμές του πετρελαίου επιταχύνουν ακόμη περισσότερο σήμερα την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά 30% και πλέον κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο των στενού του Ορμούζ.
Η εξέλιξη έρχεται μετά και την ανακοίνωση ότι ο γιος του Αλί Χαμενεϊ, Μοζτάμπα, επελέγη ως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης στο Ιράν. Θεωρείται πιο σκληρός και αδιάλλακτος και από τον πατέρα του.
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
Τα νεότερα για τις νυχτερινές επιδρομές στον Λίβανο09:53:45
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy22lzeo609?integrationId=40599y14juihe6ly}
Προειδοποίηση για νέα ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο09:49:45
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση στον Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού να συμμορφωθούν με προηγούμενες εντολές εκκένωσης.
Ο Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι IDF θα ενεργήσουν «με ισχύ» κατά τρομοκρατικών υποδομών που ανήκουν στην Al-Qard al-Hassan «τις επόμενες ώρες».
Η Al-Qard al-Hassan είναι χρηματοπιστωτικός οργανισμός που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις και τον οποίο το Ισραήλ έχει κατηγορήσει ότι χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.
Εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζοι έχουν λογαριασμούς στην al-Qard al-Hassan, η οποία έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής σε περιοχές όπου δρα η Χεζμπολάχ μετά την τραπεζική κρίση του 2019 που οδήγησε τις εμπορικές τράπεζες να παγώσουν λογαριασμούς.
Η απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα μαχητικά στα Κατεχόμενα09:47:08
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy2khs3lcmx?integrationId=40599y14juihe6ly}
32 τραυματίες στο Μπαχρέιν, μεταξύ των οποίων βρέφος δύο μηνών09:43:05
Τριάντα δύο άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους δύο μηνών, τραυματίστηκαν σε ιρανική επίθεση με drone στο Μπαχρέιν - σύμφωνα με όσα μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επικαλούμενα το υπουργείο Υγείας του Μπαχρέιν.
Από τους τραυματίες, τέσσερα άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, Emirates News Agency.
Μεταξύ αυτών είναι δύο παιδιά ηλικίας 7 και 8 ετών με τραύματα στα κάτω άκρα, καθώς και ένα κορίτσι 17 ετών που υπέστη τραύματα στο κεφάλι και στο μάτι.
Όλοι οι τραυματίες είναι πολίτες του Μπαχρέιν, ανέφερε το ρεπορτάζ.
«Κατάσταση ανωτέρας βίας» στο μεγαλύτερο διυλιστήριο του Μπαχρέιν09:21:46
Η Bapco Energies του Μπαχρέιν ανακοίνωσε κατάσταση ανωτέρας βίας στις λειτουργίες του ομίλου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η ανωτέρα βία είναι ρήτρα που απαλλάσσει τα μέρη από ευθύνη εάν οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων προμήθειας οφείλεται σε γεγονότα πέρα από τον έλεγχό τους.
Η ανακοίνωση έρχεται αφού αναφέρθηκε ότι πυκνός καπνός υψωνόταν από την κατεύθυνση του διυλιστηρίου πετρελαίου της Bapco στη χώρα. Η Bapco είναι το κύριο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και βασική εγκατάσταση στον ενεργειακό του τομέα.
{https://x.com/sentdefender/status/2030867421410590860}
Η Ουκρανία στέλνει drones στην Ιορδανία09:09:20
Η Ουκρανία έχει στείλει drones αναχαίτισης και ειδικούς στα drones για να βοηθήσουν στην άμυνα αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία από ιρανικές επιθέσεις με drones, δήλωσε ο Ζελένσκι.
Τα ΗΑΕ αναχαιτίζουν πυραύλους και drones από το Ιράν08:59:35
Τα συστήματα αεράμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναχαιτίζουν πυραύλους και drones από το Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.
«Οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα των Συστημάτων Αεράμυνας που αναχαιτίζουν πυραύλους και drones», ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι τα μέλη του κοινού θα πρέπει να ακολουθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
{https://x.com/modgovae/status/2030885507354501257}
Έκτακτη συνεδρίαση των G7 τη Δευτέρα08:51:46
Oι Financial Times αναφέρουν ότι οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για να συζητήσουν μια πιθανή κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άνοδος των τιμών.
Τα αποθέματα πετρελαίου συντονίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), με 32 μέλη της ομάδας να διατηρούν στρατηγικά αποθέματα στο πλαίσιο ενός συλλογικού συστήματος έκτακτης ανάγκης που έχει σχεδιαστεί για κρίσεις τιμών πετρελαίου.
Τρεις χώρες της G7, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν μέχρι στιγμής εκφράσει την υποστήριξή τους σε μια πιθανή κοινή αποδέσμευση, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, αναφέρουν οι FT.
Στις φλόγες το μεγαλύτερο διυλιστήριο του Μπαχρέιν07:56:29
Βίντεο που κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά και πυκνό καπνό να υψώνεται από βιομηχανική ζώνη όπου στεγάζεται η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν, BAPCO, στη Ρίφα το πρωί της Δευτέρας.
Για την ώρα, δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη φωτιά και αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίπτωση στις λειτουργίες ή στο προσωπικό.
{https://x.com/clashreport/status/2030862358990426147}
Οι αρχές του Μπαχρέιν είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν, τέσσερις σοβαρά, όταν ιρανικά πλήγματα με drones έπληξαν την πόλη Σίτρα, η οποία απέχει περίπου 6 χιλιόμετρα από τη βιομηχανική περιοχή.
Ο Μοζταμπά Χαμενεΐ ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν07:40:01
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy00yc45h4h?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τριμερής στην Πάφο για την ασφάλεια της Κύπρου07:38:36
Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη - σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας - αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Είναι επίσης αποτέλεσμα των προσωπικών σχέσεων που οικοδομήθηκαν όλο αυτό το διάστημα σε όλα τα επίπεδα.
Έξι F-16 σήμερα στα κατεχόμενα07:15:55
Στην αποστολή έξι F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου προχωρά τη Δευτέρα η Τουρκία για λόγους ασφαλείας.
{https://x.com/haskologlu/status/2030699110500544718}
Στην Κύπρο και η γερμανική φρεγάτα07:10:00
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgxz7k57155t?integrationId=40599y14juihe6ly}
Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε σε ένα βράδυ06:52:25
{https://x.com/clashreport/status/2030864461632839858}
Συνεχίζονται οι εκρήξεις, τοξικός καπνός πνίγει την Τεχεράνη06:51:17
Αποχετεύσεις σε όλη την ιρανική πρωτεύουσα συνεχίζουν να εκρήγνυνται μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις σε αποθήκες πετρελαίου και υποδομές.
Την ίδια ώρα οι γιατροί προειδοποιούν πως ο τοξικός καπνός έχει αυξήσει τον κίνδυνο θανατηφόρων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.
{https://x.com/AJEnglish/status/2030853504974114880}
{https://x.com/anadoluagency/status/2030674905511993795}
{https://x.com/nexta_tv/status/2030608216221274363?s=20}
Το «μήνυμα» του Μοζτάμπα Χαμενεΐ προς το Ισραήλ06:45:33
Το Ιράν εξαπέλυσε τα πρώτα του πυραυλικά πλήγματα υπό τον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανάρτηση στο κανάλι του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB στο Telegram.
Μια εικόνα φαίνεται να δείχνει ένα βλήμα με τη φράση: «Στην υπηρεσία σας, Σαγίντ Μοτζτάμπα».
Τραμπ: Το τέλος του πολέμου θα αποφασιστεί από κοινού με τον Νετανιάχου06:42:41
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν θα είναι «αμοιβαία» και θα τη λάβει μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.
Ερωτηθείς εάν το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν εάν οι ΗΠΑ αποφάσιζαν να σταματήσουν τα πλήγματά τους, ο Τραμπ αρνήθηκε να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα είναι απαραίτητο».
Όταν ρωτήθηκε για το ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ονομάστηκε νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει, λέγοντας: «Θα δούμε τι θα συμβεί».
Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ06:17:50
Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ιρακινή αστυνομία.
Παράλληλα, drones στοχοποίησαν στρατιωτική βάση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν «πυραυλική απειλή»06:17:14
Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 05:30 ότι έχουν γίνει στόχος πυραυλικής επίθεσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στον Κόλπο.
«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τι στιγμή πυραυλική απειλή», ανέφερε το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και καταστροφών των Εμιράτων μέσω X.
Η Σαουδική Αραβία λέει πως καταρρίφθηκαν 4 drones που κατευθύνονταν σε πετρελαιοπηγή06:16:25
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
«Τέσσερα drones κατευθυνόμενα στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X. Το κοίτασμα αυτό ήδη έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, το οποίο πλέον υφίσταται πρακτικά καθημερινά επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Το πετρέλαιο ξεπέρασε σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι06:15:38
Το πετρέλαιο ξεπέρασε σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, σημειώνοντας άλμα 15% στις αγορές που μοιάζουν πλέον πανικόβλητες, εξαιτίας της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και στη Σεούλ κατακρημνίζονταν (-6%) λίγο μετά το άνοιγμα.
Περί τις 02:20 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατέγραφε αλματώδη άνοδο 18,3% φθάνοντας τα 107,54 δολάρια. Έφθασε ως και τα 111,24 δολάρια.
Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, η τιμή του WTI έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% -- ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Παράλληλα το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγοράς, επίσης κατέγραφε άλμα (+16,64%), φθάνοντας τα 108,11 δολάρια, ενώ ξεπέρασε επίσης για λίγο τα 111 δολάρια.
Ούτε καν η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας η τιμή του βαρελιού είχε ξεπεράσει τα 130 δολάρια, τον Μάρτιο του 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες αναταράξεις στις αγορές.
Εξάλλου τα προθεσμιακά συμβόλαια βραχείας διάρκειας για το αμερικανικό φυσικό αέριο σημείωναν επίσης άνοδο κατά περίπου 7%.
Τη δέκατη ημέρα του πολέμου, οι αγορές ενέργειας έχουν καρφωμένα τα βλέμματα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα, είναι de facto κλειστό.
Περί τις 02:35, στο χρηματιστήριο στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε κατά 6,07% στις 52.246 μονάδες και ο ευρύτερος δείκτης Topix κατά 5,08%. Στη Σεούλ, ο δείκτης Kospi έχανε 6,48%, υποχωρώντας στις 5.223 μονάδες, αφού ήδη πέρασε απότομες αυξομειώσεις την περασμένη εβδομάδα.
