Με πτώση, αλλά με «ψύχραιμες ρευστοποιήσεις», έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας την τάση που επικράτησε και στα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.102,61 μονάδες, με τελική υποχώρηση 0,94%. Η αξία των συναλλαγών κινήθηκε σε αυξημένα επίπεδα, φθάνοντας τα 394,18 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 34,9 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μέσω 44 πακέτων συναλλαγών. Μόλις 23 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, έναντι 112 που έκλεισαν σε πτωτικό έδαφος, ενώ 66 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,59% στις 2.312,18 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,99% στις 5.335,72 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 2,17% στις 2.588,45 μονάδες.

Στο ταμπλό των τραπεζών καταγράφηκε έντονη δραστηριότητα, με τον τραπεζικό δείκτη να συγκεντρώνει τζίρο περίπου 228,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 59% της συνολικής αξίας συναλλαγών της ημέρας. Η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να κλείσει οριακά σε θετικό έδαφος, με άνοδο 0,08% στα 12,96 ευρώ και συναλλαγές 61 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Eurobank υποχώρησε κατά 1,48% στα 3,51 ευρώ, η Πειραιώς κατά 2,17% στα 7,04 ευρώ και η Alpha Bank κατά 2,39% στα 3,35 ευρώ. Πιο έντονες πιέσεις δέχθηκαν η Optima Bank και η Τράπεζα Κύπρου, με απώλειες 3,98% και 3,67% αντίστοιχα.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες του ομίλου Στασινόπουλου. Η Cenergy υποχώρησε κατά 6,65% στα 17,98 ευρώ, η ΕΛΧΑ κατά 4,67% στα 3,78 ευρώ και η Βιοχάλκο κατά 4,64% στα 13,16 ευρώ. Πτώση 3% κατέγραψε και η Τιτάν, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε κατά 2,15%. Η ΔΕΗ έκλεισε με περιορισμένες απώλειες 0,87% στα 17,15 ευρώ, με σημαντικό μέρος των συναλλαγών να πραγματοποιείται μέσω πακέτων συνολικής αξίας 8,7 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, σημαντικά στηρίγματα για τον Γενικό Δείκτη προσέφεραν η Metlen, η οποία έκλεισε με άνοδο 3,14% στα 35,46 ευρώ, καθώς και η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 3% στα 37,80 ευρώ, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους τζίρους της ημέρας. Θετικά κινήθηκε και η Helleniq Energy με άνοδο 0,95%, ενώ ανοδική αντίδραση σημείωσε και ο ΟΠΑΠ με κέρδη 1,93%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά κινήθηκαν η Dimand και η Austriacard με άνοδο άνω του 3%, ενώ κέρδη κατέγραψε και η Ελλάκτωρ. Αντίθετα, πιέσεις σημειώθηκαν στην Intralot με πτώση 4,96%, στην Κρι Κρι με απώλειες 4,39% και στον ΟΛΠ με υποχώρηση 3,2%.