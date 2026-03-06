Ο Γενικός Δείκτης κινείται γύρω από τις 2.155 μονάδες καταγράφοντας πτώση περίπου 0,8%.

Σε αρνητικό έδαφος κινείται εκ νέου το Χρηματιστήριο Αθηνών στο κλείσιμο της εβδομάδας, μετά και τις νέες ισχυρές πιέσεις που καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται γύρω από τις 2.155 μονάδες καταγράφοντας πτώση περίπου 0,8%, με τον τζίρο να παραμένει συγκρατημένος στα 25 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο μισάωρο της συνεδρίασης και περίπου 4 εκατ. τεμάχια να έχουν αλλάξει χέρια.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί στις 2.398 μονάδες με απώλειες κοντά στο 2%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κινείται στις 5.573 μονάδες με πτώση 0,95%. Πιο ήπιες είναι οι πιέσεις στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον FTSEM να υποχωρεί κατά περίπου 0,2% στις 2.670 μονάδες.

Στο ταμπλό η τάση στον τραπεζικό κλάδο είναι καθοδική, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση μέρους των κερδών που σημειώθηκαν στη διήμερη ανάκαμψη του κλάδου, κατά την οποία ο τραπεζικός δείκτης είχε ενισχυθεί σωρευτικά κατά περίπου 7,9%. Η μετοχή της Πειραιώς υποχωρεί κατά 1,3%, της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,6%, της Eurobank κατά 0,9% και της Alpha Bank κατά 0,8%.

Αντίθετα, η Τράπεζα Κύπρου κινείται χωρίς μεταβολές, ενώ η Optima καταγράφει μικρή άνοδο 0,1%. Θετική είναι και η εικόνα για τη Credia, η οποία ενισχύεται κατά 1% μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων, με τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται σε ιστορικό υψηλό στα 82,5 εκατ. ευρώ.

Στηρίγματα στην αγορά προσφέρουν και πάλι τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να καταγράφει άνοδο 2,6% και τη Helleniq Energy να ενισχύεται κατά 1,6%. Ανοδικά κινούνται επίσης ο ΟΤΕ με κέρδη 1,8%, η ΕΛΧΑ με 1,7% και ο Σαράντης με 1,1%.

Πιέσεις, πέρα από τις τράπεζες, δέχονται μετοχές όπως η Τιτάν με απώλειες 1,5%, η Cenergy με 1%, η ΔΕΗ με 0,9%, ενώ περίπου στο -0,8% κινούνται οι τίτλοι της Coca-Cola, της ΕΥΔΑΠ και της ΑΚΤΟΡ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει η άνοδος της Alter Ego κατά 2,6% και της Autohellas κατά 1,6%, ενώ η Φουρλής υποχωρεί κατά 1%. Συνολικά στο ταμπλό 52 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 48 που καταγράφουν πτώση.