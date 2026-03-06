Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής για το voucher των 750 ευρώ.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η έναρξη επιμόρφωσης αλλά και voucher ύψους 750 ευρώ σε χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μέσω του νέου προγράμματος κατάρτισης που υλοποιεί η ΔΥΠΑ. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, αλλά και στον οικονομικό εγγραμματισμό. Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης και τη διαδικασία πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως και τα 750 ευρώ μικτά. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δράση «Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού Next Generation EU.

Πώς θα υλοποιηθεί η κατάρτιση

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, μέσω τηλεκατάρτισης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια έως 150 ώρες, από τις οποίες οι 149 ώρες θα πραγματοποιηθούν με ασύγχρονη εκπαίδευση, δηλαδή οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν το υλικό στον χρόνο που τους εξυπηρετεί. Η πρώτη ώρα κάθε προγράμματος θα γίνεται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον εκπαιδευτή. Η ημερήσια διάρκεια παρακολούθησης δεν μπορεί να ξεπερνά τις έξι ώρες, ενώ δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση διαφορετικών ενοτήτων την ίδια ημέρα και ώρα. Τα προγράμματα θα διεξάγονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό και στα αγγλικά ή να προσφέρονται προγράμματα εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του παρόχου κατάρτισης και θα είναι διαθέσιμο και στο ψηφιακό αποθετήριο της ΔΥΠΑ. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συγκροτούν τμήματα με τουλάχιστον πέντε και το πολύ είκοσι πέντε συμμετέχοντες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να εργάζονται ως μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και να μην ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της ίδιας δράσης. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο συμπίπτει χρονικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία συμμετοχής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η ΔΥΠΑ θα δημοσιεύσει σχετική πρόσκληση μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων. Μετά την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υπάρχει λίστα με τα διαθέσιμα προγράμματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τις δεξιότητες που αποκτώνται, τη διάρκεια της κατάρτισης και τον πάροχο που το υλοποιεί. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνο ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Στη συνέχεια, οι πάροχοι κατάρτισης θα ελέγξουν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και θα επιβεβαιώσουν ότι οι αιτούντες πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Η ένταξη σε τμήμα κατάρτισης θα πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η σύμβαση συμμετοχής μπορεί να υπογράφεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης του κράτους.

Το εκπαιδευτικό επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα κατάρτισης δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Με δεδομένο ότι η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να φτάσει έως τις 150 ώρες, το συνολικό ποσό μπορεί να ανέλθει στα 750 ευρώ μικτά. Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο καταρτιζόμενος δικαιούται το 70% του συνολικού ποσού. Αν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνει το σύνολο του επιδόματος. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής στην πρώτη εξέταση, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης σε δεύτερη ημερομηνία. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος από τον πάροχο κατάρτισης. Παράλληλα, ο φορέας πιστοποίησης εκδίδει βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις και, σε περίπτωση επιτυχίας, πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, αφού προηγηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τη ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και παράλληλα να ενισχύσουν το εισόδημά τους μέσω του εκπαιδευτικού επιδόματος.