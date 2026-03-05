Νωρίτερα αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου.

Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει πιο μπροστά την πληρωμή.

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Τα χρήματα είναι να πιστωθούν στους λογαριασμούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Ωστόσο λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

Συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Συνταξιούχους ΟΓΑ

Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς & Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και έπειτα (Νόμος 4387/2016).

2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

Οι συντάξεις θα καταβληθούν την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2026.

Η κατηγορία αυτή αφορά: