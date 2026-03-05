Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, τα προβλήματα στα σχολικά κτίρια είναι η φυσική συνέπεια μιας διαχρονικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την Παιδεία ως «κόστος».

Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη ανησυχία της μετά τα σοβαρά προβλήματα που σημειώθηκαν σε σχολικές μονάδες της πόλης. Με αφορμή το περιστατικό καθίζησης έξω από το 8ο ΓΕΛ , αλλά και τα πλημμυρισμένα υπόγεια στο 2ο Λύκειο, οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για «τύχη» που απέτρεψε πιθανή τραγωδία.

Στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύει το epiruspost.gr, η ΕΛΜΕ υπογραμμίζει ότι τα προβλήματα δεν είναι μεμονωμένα, αλλά αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την Παιδεία ως «κόστος». Κατηγορεί την Κυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή για συστηματική μείωση χρηματοδότησης, παλαιωμένα κτίρια χωρίς συντήρηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς τους αναγκαίους πόρους.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεσα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλήρη έλεγχο στατικότητας και ασφάλειας όλων των σχολικών μονάδων.

Έγγραφες διαβεβαιώσεις από την Τεχνική Υπηρεσία για την ασφάλεια των κτιρίων.

Άμεση χρηματοδότηση για αντισεισμική θωράκιση και αποκατάσταση ζημιών.

Δημοσιοποίηση των πορισμάτων των ελέγχων για πλήρη ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

Η ΕΛΜΕ καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να μην συμβιβαστούν με την τρέχουσα κατάσταση, τονίζοντας ότι τα σχολεία είναι δημόσιο αγαθό και κοινωνικό δικαίωμα.