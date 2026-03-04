Η πρώτη σεζόν της σειράς που θα σκορπίσει νοσταλγία, θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Ιούλιο.

Το Netflix ανανέωσε πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά για δεύτερη σεζόν πριν από την επίσημη πρεμιέρα της.

Ο λόγος για το Little House on the Prairie (Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι) που θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά σκορπίζοντας ρίγη νοσταλγίας. Η πλατφόρμα αναβιώνει τη θρυλική σειρά των δεκαετιών '70-'80 που αγαπήθηκε πολύ και στην Ελλάδα και η οποία βασίζεται στα βιβλία της Λόρα Ίνγκαλς-Ουάιλντερ.

Showrunner της επερχόμενης σειράς είναι η Ρεμπέκα Σόνενσαϊν (The Boys, Vampire Diaries, Archive 81). Πρωταγωνιστούν οι Άλις Χάλσεϊ η οποία θα υποδυθεί τη θρυλική Λόρα Ίνγκαλς, Skywalker Hughes ως Μαίρη Ίνγκαλς, Λουκ Μπρέισι στο ρόλο του πατέρα της οικογένειας Τσαρλς Ίνγκαλς και Κρόσμπι Φιτζγκέραλντ στον ρόλο της μητέρας.



Η επίσημη σύνοψη της σειράς αναφέρει: Η περίληψη της σειράς αναφέρει: «Ένα ελπιδοφόρο οικογενειακό δράμα, μια επική ιστορία επιβίωσης, μια αυθεντική ιστορία της Αμερικανικής Δύσης, αυτή η φρέσκια διασκευή των εμβληματικών ημι-αυτοβιογραφικών βιβλίων της Λόρα Ίνγκαλς-Ουάιλντερ, προσφέρει μια καλειδοσκοπική άποψη των αγώνων και των θριάμβων εκείνων που διαμόρφωσαν τα σύνορα».

Η Jinny Howe του Netflix ΗΠΑ και Καναδά, ανέφερε για την ανανέωση της σειράς για δεύτερη δεύτερη σεζόν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανανεώνουμε αυτή την όμορφη επανερμηνεία του Little House on the Prairie για δεύτερη σεζόν πριν από το ντεμπούτο της στο Netflix. Η εξαιρετική δουλειά της Ρεμπέκκα Σόνενσαϊν και ολόκληρου του καστ και της ομάδας στην πρώτη σεζόν, έχει δημιουργήσει μια πλούσια βάση αφήγησης για τα επόμενα χρόνια. Με το ελπιδοφόρο πνεύμα και την συναισθηματική αυθεντικότητα του, είμαστε βέβαιοι ότι το Little House θα προσφέρει ακόμα περισσότερα από αυτά που αγαπούν πραγματικά οι θαυμαστές».

Από την έκδοση του πρώτου βιβλίου τη δεκαετία του 1930, η σειρά Little House έχει πουλήσει περισσότερα από 73 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 100 χώρες και έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 27 γλώσσες. Η σειρά του 1974 συνεχίζει να γράφει ιστορία στην ποπ κουλτούρα, συγκεντρώνοντας 13,25 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης μόνο το 2024.

Η πρώτη σεζόν του Little House on the Prairie θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 9 Ιουλίου.