Αδρά καλούνται να πληρώσουν όσοι αρνούνται να περιμένουν την παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας και προσπαθούν να εγκαταλείψουν τις χώρες του Κόλπου το συντομότερο δυνατόν.

Σοκαριστικές είναι οι τιμές των VIP εισιτηρίων για όσους επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις χώρες του Κόλπου εν μέσω της γενικευμένες σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι τιμές για μια θέση σε ιδιωτικό αεροσκάφος από το Ομάν για την Αθήνα είναι 80.000 ευρώ (από Μουσκάτ προς Ρώμη/Λονδίνο αγγίζει ακόμη και τα 120.000 ευρώ), ενώ μια πτήση από το Ριάντ προς την Ευρώπη μπορεί να φτάσει έως και τις 302.000 ευρώ.

Ο Μίλτος Μουζάκης, ιδιοκτήτης εταιρείας ναυλώσεων ιδιωτικών αεροσκάφων, ισχυρίζεται πως οι τιμές αυτές δεν είναι αποτέλεσμα αισχροκέρδειας. Αντίθετα αποτελούν ρεαλιστικές τιμές, καθώς τα αεροσκάφη είναι VIP, πληρώνουν επασφάλιστρα, ενώ δεν ακολουθούν τη συνηθισμένη διαδρομή (για παράδειγμα από το Ομάν θα πρέπει να περάσουν από την Αίγυπτο για να φτάσουν στην Αθήνα).

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Μουζάκη, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς: Αυτό σημαίνει πως ενώ υπάρχει αυξημένη ζήτηση, ο ενάεριος χώρος κρατών και τα αεροδρόμια ανοίγουν και κλείνον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtx7xuaurhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.