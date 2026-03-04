Ολοένα και περισσότερο εισερχόμαστε πιο βαθιά σε ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο. Η ημέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μπορεί να ξεκινάει με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και να φθάνουμε σχετικά υψηλά τις μεσημεριανές ώρες.

Σήμερα, η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει σε αρκετές περιοχές, παρ'όλα αυτά θα υπάρχουν κατά τόπους και κατά περιόδους αραιές συννεφιές, οι οποίες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια θα είναι πιο πυκνές. Μικρή πιθανότητα να αφήσουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές στα πιο βόρεια τμήματα της χώρας μας.

Αύριο, θα είναι μία ημέρα η οποία εμφανίζει περισσότερες πιθανότητες για λίγες βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι αρχίζουν και ενισχύονται με τον βοριά να επιμένει με αυξομειώσεις. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα φθάσουμε ακόμα και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ξεκινάει από πολύ χαμηλές τιμές, όμως αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά, κοντά στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, θα είναι μία ημέρα ανοιξιάτικη. Θα έχουμε και νεφικούς σχηματισμούς πιο πυκνούς. Ο βοριάς θα ενισχυθεί, θα βλέπουμε να φθάνει τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και κοντά στη νύχτα θα κάνει κρύο.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια και αραιές συννεφιές. Στα πιο βόρεια τμήματα δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, περνάει μια μικροδιαταραχή στη χώρα μας. Θα γίνει πιο άστατος ο καιρός στα ανατολικά και βόρεια τμήματα (Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, Μακεδονία, Θράκη),όπως και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο, θα συναντήσουμε κάποιες βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια.

Την Παρασκευή, θα υπάρχουν λίγες τοπικές βροχές προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, περιμένουμε σημαντική ενίσχυση μέσα στο Αιγαίο. Θα φθάσουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα από το ύψος της Λήμνου και πιο νότια.

Όπως επίσης και στα βορειοανατολικά.

Ο βοριάς θα μεταφέρει πιο ψυχρή αέρια μάζα, επομένως θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και σε κρύο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει οτι πάμε σε ιδιαίτερα κρύο.

Έτσι θα κλείσει εβδομάδα μας, με κυριότερο χαρακτηριστικό την ενίσχυση των βοριάδων μέσα στο Αιγαίο, κατά το διάστημα Σαββάτου με Δευτέρας.

