Οι αγορές ανησυχούν ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι η κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία έχει κλείσει, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να τη διασχίσει θα αποτελέσει στόχο.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Τετάρτη οι αγορές της Ασίας, με τις μετοχές στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης αναταραχής που συνδέεται με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για τις τιμές της ενέργειας.

Ο βασικός δείκτης Kospi κατέγραψε νωρίς στη συνεδρίαση βουτιά άνω του 12%, προτού περιορίσει μέρος των απωλειών, ενώ λίγο αργότερα διαπραγματευόταν με πτώση περίπου 8%. Η δραματική πτώση ενεργοποίησε προσωρινή διακοπή συναλλαγών από το Korea Exchange, ενώ παρόμοιος μηχανισμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε και για τον δείκτη Kosdaq, ο οποίος υποχώρησε περίπου κατά 13%.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας, με τη SK Hynix να υποχωρεί πάνω από 6% και τη Samsung Electronics να σημειώνει πτώση άνω του 9%. Οι δύο εταιρείες κατέχουν ιδιαίτερα μεγάλο βάρος στον δείκτη, γεγονός που εντείνει τη μεταβλητότητα της αγοράς όταν οι μετοχές τους κινούνται έντονα.

Η έντονη πτώση σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη μεγάλη συγκέντρωση του δείκτη σε λίγες μετοχές. Η Samsung και η SK Hynix αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του Kospi, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διόρθωση στις μετοχές τους επηρεάζει δυσανάλογα την ευρύτερη αγορά.

Μέρος της πτώσης συνδέεται με κατοχύρωση κερδών μετά το εντυπωσιακό ράλι της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και με αυξανόμενες ανησυχίες ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να επιβραδυνθεί λόγω του υψηλότερου ενεργειακού κόστους σε σχέση με τα παραδοσιακά data centers.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η νοτιοκορεατική οικονομία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που καθιστά το χρηματιστήριο της χώρας ευάλωτο σε γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Ως σημαντικός εισαγωγέας ενέργειας, η Νότια Κορέα επηρεάζεται έντονα από πιθανή άνοδο του κόστους πετρελαίου, κάτι που μπορεί να πιέσει τον μεταποιητικό και εξαγωγικό τομέα της οικονομίας.

Οι αγορές ανησυχούν ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι η κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία έχει κλείσει, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να τη διασχίσει θα αποτελέσει στόχο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει, εφόσον χρειαστεί, τα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από την περιοχή.

Η αρνητική εικόνα επεκτάθηκε και σε άλλες αγορές της Ασίας. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 3,88%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 3,96%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες άνω του 2%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε περισσότερο από 2,7%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,61%.

Στις ΗΠΑ η Wall Street έκλεισε χθες με απώλειες. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 403,51 μονάδες ή 0,83% στις 48.501,27 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,94% στις 6.816,63 μονάδες και ο Nasdaq Composite έχασε 1,02%, κλείνοντας στις 22.516,69 μονάδες. Σε χαμηλά ημέρας, ο Dow Jones είχε βρεθεί να υποχωρεί πάνω από 1.200 μονάδες, αντανακλώντας την έντονη ανησυχία των επενδυτών για το ενδεχόμενο παρατεταμένης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.