Η διάρκεια και η ένταση της κρίσης θα καθορίσουν το εύρος των τελικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία.

Με ψυχραιμία παρακολουθεί το οικονομικό επιτελείο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η πολεμική σύρραξη παρουσιάζει τάσεις διεύρυνσης. Προς το παρόν, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, η αντίδραση των διεθνών αγορών παραμένει συγκρατημένη, χωρίς ενδείξεις έντονων αναταράξεων που να προκαλούν άμεση ανησυχία.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχευμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρό πλήγμα από ενδεχόμενη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος και του κόστους μεταφορών, το οποίο επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το Μπρεντ διαμορφώνεται στα 78,83 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 71,97 δολάρια το βαρέλι.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η διάρκεια και η ένταση της κρίσης θα καθορίσουν το εύρος των τελικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. Τονίζεται ότι το υπουργείο διαθέτει τα απαραίτητα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία για να παρέμβει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, αν και, όπως επισημαίνεται, η χώρα βρίσκεται ακόμη «σε σημαντική απόσταση» από την ανάγκη ενεργοποίησης τέτοιων μέτρων.

Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση στοχευμένων μέτρων στήριξης τύπου pass, όπως το fuel pass, στην περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για τουλάχιστον έναν μήνα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στα καύσιμα, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στις τιμές βασικών αγαθών.

Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι ο βασικός κυβερνητικός σχεδιασμός ενόψει της ΔΕΘ και οι κεντρικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής δεν μεταβάλλονται. Όπως υπογραμμίζουν, το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών διασφαλίζουν τη συνέχεια του οικονομικού προγραμματισμού, ενώ ο προϋπολογισμός του 2026 έχει ήδη ενσωματώσει σενάρια ευαισθησίας για εξωγενείς κρίσεις. Η εκτίμηση είναι ότι τυχόν αρνητικές επιδράσεις είναι διαχειρίσιμες, με δεδομένη την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.