Χιλιάδες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε δημόσιους φορείς.

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την περίοδο σημαντικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, οι οποίες αφορούν μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου για το 2026.

Οι θέσεις καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) και αφορούν υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της υγείας και σε λοιπούς δημόσιους οργανισμούς.

1ΓΒ/2026: 2.628 μόνιμες θέσεις ΤΕ

Μεταξύ των βασικών προκηρύξεων που τρέχουν είναι η 1ΓΒ/2026, η οποία αφορά 2.628 μόνιμες θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για υποψηφίους που συμμετείχαν στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Οι ειδικότητες

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Δημοσιονομικών

ΤΕ Διαιτολογίας

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΕ Επιμελητές Ανηλίκων

ΤΕ Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΤΕ Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής

ΤΕ Επισκέπτες Υγείας

ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΤΕ Εφοριακών

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Λογοθεραπείας

ΤΕ Μηχανικοί Αυτοματισμού

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

ΤΕ Μηχανικών ειδ. ΤΕ Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΤΕ Περιβάλλοντος

ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΤΕ Τελωνειακών

ΤΕ Γεωπόνων

ΤΕ Δασοπόνων

ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

ΤΕ Ιχθυολογίας Αλιείας

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 11 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνονται στις 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

2Κ2026: 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη 2Κ2026 για 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία της χώρας για ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 3 Μαρτίου έως 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ ενισχύει κρίσιμες δομές υγείας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έως νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, δίνοντας ευκαιρίες σε επαγγελματίες υγείας, τεχνικούς, διοικητικούς και πληρώματα ασθενοφόρων.

1Κ/2026: 510 μόνιμες θέσεις

Επίσης, ενεργή είναι και η προκήρυξη 1Κ/2026 για 510 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε νοσοκομεία, με τις αιτήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η προκήρυξη κατανέμει τις 510 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία ως εξής:

186 θέσεις ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)

324 θέσεις ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

3Κ2026: Μόνιμες προσλήψεις στην ΥΠΑ

Ανοίγουν σε μία εβδομάδα οι αιτήσεις για την ΑΣΕΠ 3Κ/2026 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 43 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), πρώην ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P.-Air Traffic Safety Electronics Personnel) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι προσλήψεις καλύπτουν ανάγκες τόσο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», όσο και σε περιφερειακά αεροδρόμια και κέντρα ελέγχου σε όλη τη χώρα, όπως Ηράκλειο, Ρόδο, Ζάκυνθο, Μύκονο, Σαντορίνη και άλλες περιοχές.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτούνται:

πτυχίο ΑΕΙ συναφούς ειδικότητας (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών)

άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Ορισμένες θέσεις προβλέπουν κριτήρια εντοπιότητας, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη βαθμολογία των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 9 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.