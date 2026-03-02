Δεν υπήρξαν τραυματίες και το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι Al-Hamriya στο Ντουμπάι.

Ένα ελληνικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε την Κυριακή κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, αναφέρει το Politco.

Το πλοίο Ocean Electra φέρει σημαία της Λιβερίας, αλλά είναι νηολογημένο στην ελληνική εταιρεία Antlia Navigation Ltd., η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί το πλοίο μέσω της Oceangold Tankers Inc., με έδρα τη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, δεν υπήρξαν τραυματίες και το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι Al-Hamriya στο Ντουμπάι.

Πλοίο υπό ισπανική σημαία, το Hercules Star, επίσης χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από τις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό.

Ένα μέλος πληρώματος σκοτώθηκε όταν το πλοίο MKD Vyon, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, χτυπήθηκε το μεσημέρι της Κυριακήςκοντά στο Ομάν, σύμφωνα με την εταιρεία που το εκμεταλλεύεται.

Το πλοίο Skylight, υπό σημαία Παλάου και περιλαμβανόμενο στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, επίσης χτυπήθηκε ανοικτά του Ομάν. Υπάρχουν αναφορές για τέσσερις τραυματίες, ενώ το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο.

Με πληροφορίες από Politico