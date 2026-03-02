Μετά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί σχεδιαστές προετοιμάζονταν να ξεκινήσουν πλήγματα τέσσερις ημέρες αργότερα - το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Ο αρχικός σχεδιασμός των ΗΠΑ και Ισραήλ ήταν να επιτεθούν στο Ιράν μία εβδομάδα πριν, ωστόσο η επίθεση αυτή καθυστέρησε για επιχειρησιακούς και πληροφοριακούς λόγους, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε στη διάθεσή του μία εβδομάδα για να επιλέξει ανάμεσα στη διπλωματία και τον πόλεμο.

Επιπλέον, η καθυστέρηση αυτή έκανε τον τελικό γύρο των συνομιλιών στη Γενεύη πολύ πιο κρίσιμο, δίνοντας στο Ιράν μια τελευταία ευκαιρία να κλείσει συμφωνία.

Μετά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, που ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντική πρόοδο στις 17 Φεβρουαρίου, Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί σχεδιαστές προετοιμάζονταν να ξεκινήσουν πλήγματα τέσσερις ημέρες αργότερα - το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Ο... κακός καιρός

Ωστόσο, δεν έλαβαν την έγκριση. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας βασικός λόγος ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στην αμερικανική πλευρά και σχετιζόταν με την ανάγκη καλύτερου συντονισμού με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

«Οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πολύ μπρος-πίσω», ανέφερε αξιωματούχος της διοίκησης Τραμπ.

«Κάποιοι λένε ότι είχε να κάνει με το φεγγάρι ή τον καιρό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτά είναι ανοησίες», πρόσθεσε.

«Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον καιρό», παραδέχτηκαν. «Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και το πρόβλημα με τον καιρό απασχολούσε περισσότερο τους Ισραηλινούς».

Η αρχική επίθεση είχε σχεδιαστεί για να πλήξει τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και τους γιους του, καθώς και αρκετές συγκεντρώσεις ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων - συμπεριλαμβανομένης μιας τακτικής συνάντησης που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ, Γετσιέλ Λέιτερ, ισχυρίστηκε ότι στοχοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές συναντήσεις.

Την τελευταία εβδομάδα Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πληροφοριών ανησυχούσαν ότι ο Χαμενεΐ θα μετακινηθεί από την κατοικία του σε υπόγειο καταφύγιο.

ΗΠΑ και Ισραήλ ήθελαν να «δώσουν το σήμα ότι δεν θα γινόταν επίθεση, ώστε ο Χαμενεΐ και οι άλλοι να αισθάνονται ασφαλείς», ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος πληροφοριών.

Η καθυστέρηση δημιούργησε επίσης χώρο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών, προγραμματισμένο στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη. Οι απόψεις διαφέρουν σχετικά με το τι αφορούσε πραγματικά εκείνη η συνάντηση.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη είχαν σκοπό να ροκανίσουν τον χρόνο μέχρι τη νέα ημερομηνία επίθεσης - με το Ιράν να πιστεύει ότι η διπλωματία αποτελεί προτεραιότητα του Τραμπ.

Με πληροφορίες από Axios