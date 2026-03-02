Η απόφαση για χωριστές δηλώσεις έχει συγκεκριμένες φορολογικές συνέπειες.

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τα ζευγάρια που επιθυμούν να προχωρήσουν σε «φορολογικό διαζύγιο», δηλαδή να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις για το τρέχον έτος. Όσοι σύζυγοι θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο φορολόγησής τους οφείλουν να δηλώσουν εγκαίρως την επιλογή τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Το καθεστώς της χωριστής δήλωσης έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι φορολογούμενοι που είχαν επιλέξει και κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος την υποβολή χωριστών δηλώσεων δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν αίτημα, εφόσον εξακολουθούν να είναι έγγαμοι και δεν επιθυμούν να αλλάξουν την επιλογή τους. Αντίθετα, σε περίπτωση που κάποιος σύζυγος ανακαλέσει τη χωριστή δήλωση και στη συνέχεια θελήσει εκ νέου να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, η επιλογή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά, τουλάχιστον από έναν εκ των δύο.

Η απόφαση για χωριστές δηλώσεις έχει συγκεκριμένες φορολογικές συνέπειες. Σε αυτό το καθεστώς δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς τα τεκμήρια βαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε σύζυγο. Παράλληλα, δεν είναι δυνατή η επίκληση εισοδημάτων του άλλου συζύγου για ανάλωση κεφαλαίου. Επίσης, δεν προβλέπεται μεταφορά αποδείξεων μεταξύ των συζύγων, γεγονός που σημαίνει ότι όποιος δεν καλύπτει το απαιτούμενο όριο αποδείξεων θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 22% επί του ποσού που υπολείπεται.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η υποβολή χωριστών δηλώσεων δεν επηρεάζει τη χορήγηση επιδομάτων. Κάθε σύζυγος δηλώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το αντίστοιχο ποσοστό ως μισθωτής σε μισθωμένη κατοικία ή το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης. Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους, ενώ το εισόδημα ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομά του προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν.

Τέλος, όπως ισχύει και στις κοινές δηλώσεις, έτσι και στις χωριστές δεν εμποδίζεται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον έναν σύζυγο στην περίπτωση που ο άλλος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία.