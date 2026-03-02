Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ εκτινάχθηκαν έως τα 82,37 δολάρια το βαρέλι.

Άλμα κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τα δεξαμενόπλοια και προκαλεί σοβαρές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ εκτινάχθηκαν έως τα 82,37 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, στις πρώτες συναλλαγές μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, το Σάββατο με άνοδο 8%.

Ωστόσο, εν συνεχεία η αύξηση περιορίσθηκε στα επίπεδα του 5% με την τιμή του Μπρεντ να διαμορφώνεται στα 77,15 δολάρια ανά βαρέλι.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και τα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα, με το αμερικανικό αργό WTI να ενισχύεται κατά 5,70% στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε φτάσει έως τα 75,33 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, αυξήσεις σημειώθηκαν στη βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο.

Η ένταση στην περιοχή κλιμακώθηκε περαιτέρω την Κυριακή, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιδρομών στην Τεχεράνη και το Ιράν απάντησε με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων. Οι εξελίξεις αυτές ενέτειναν την αβεβαιότητα τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στη διεθνή οικονομία.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές και αξιωματούχους, τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια επλήγησαν από πυραύλους στα ανοικτά των ακτών του Περσικού Κόλπου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού, γεγονός που ανέδειξε τους αυξανόμενους κινδύνους για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που ανάγκασε ασιατικές κυβερνήσεις και διυλιστήρια, βασικούς αγοραστές πετρελαίου, να επανεξετάσουν τα αποθέματά τους.

Αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η τιμή του Μπρεντ θα κινηθεί μεταξύ 80 και 90 δολαρίων το βαρέλι εντός της εβδομάδας, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Όπως σημειώνουν, το βασικό τους σενάριο προβλέπει αλλαγές στην ιρανική ηγεσία ή επαρκή μεταβολή του καθεστώτος που θα οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου εντός μίας έως δύο εβδομάδων, ή αποκλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ μετά τα πλήγματα στο πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στο μεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή σε μια περιορισμένη αύξηση της παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως για τον Απρίλιο. Σχεδόν όλα τα μέλη του ΟΠΕΚ+ παράγουν ήδη στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, με εξαίρεση τη Σαουδική Αραβία. Η αξιοποίηση τυχόν εφεδρικής παραγωγής θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη εάν κρίσιμες θαλάσσιες οδοί καταστούν μη λειτουργικές.

Οι κίνδυνοι για την εμπορική ναυτιλία αυξήθηκαν απότομα το τελευταίο 24ωρο, με περισσότερα από 200 πλοία, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, να αγκυροβολούν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται σε επαφή με μεγάλους παραγωγούς και κυβερνήσεις, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Φατίχ Μπιρόλ, υπενθυμίζοντας ότι ο οργανισμός συντονίζει την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε περιόδους κρίσης.

Τέλος, αναλυτές της Goldman Sachs ανέφεραν ότι τα παγκόσμια ορατά αποθέματα πετρελαίου ανέρχονται σε 7,827 δισεκατομμύρια βαρέλια, κοντά στον ιστορικό μέσο όρο, επαρκώντας για την κάλυψη 74 ημερών παγκόσμιας ζήτησης. Όπως σημειώνουν, η αγορά θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος των κραδασμών μέσω μείωσης αποθεμάτων, αξιοποίησης εφεδρικής παραγωγής μετά την επαναλειτουργία των Στενών και ενδεχόμενης χρήσης στρατηγικών αποθεμάτων.