Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας παγκοσμίως.

Ο χρυσός σημειώνει άνοδο 2,22%, στα 5.364 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον εβδομάδων.

Η άνοδος ήρθε μετά την εκτόξευση νέου κύματος ισραηλινών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης την Κυριακή και την απάντηση του Ιράν με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, μία ημέρα μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η εξέλιξη αυτή κλιμάκωσε δραματικά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τους φόβους για παρατεταμένη αστάθεια με επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Σε αντίθεση με προηγούμενες κλιμακώσεις της σύγκρουσης, αυτή τη φορά υπάρχει ισχυρό κίνητρο και για τις δύο πλευρές να συνεχίσουν την αντιπαράθεση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ενός χαοτικού και εξαιρετικά αβέβαιου περιβάλλοντος.

Ο χρυσός, που θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο, έχει ήδη καταγράψει διαδοχικά ιστορικά υψηλά μέσα στο έτος, λόγω της έντονης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας διεθνώς. Το πρόσφατο ράλι έρχεται να προστεθεί στην εντυπωσιακή άνοδο 64% που σημείωσε το 2025, η οποία τροφοδοτήθηκε από ισχυρές αγορές κεντρικών τραπεζών, αυξημένες εισροές σε ETFs και προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι JP Morgan και Bank of America επανέλαβαν τις εκτιμήσεις τους ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να κινηθούν προς το ψυχολογικό όριο των 6.000 δολαρίων. Η JP Morgan ανέφερε ότι προβλέπει επαρκή ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και επενδυτές ώστε οι τιμές να φτάσουν τα 6.300 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026.

Ο χρυσός αποτελεί ίσως τον πιο αξιόπιστο δείκτη της παγκόσμιας αβεβαιότητας και ότι, καθώς αυτή αυξάνεται, οι τιμές αναμένεται να επαναπροσδιοριστούν σε νέα ιστορικά υψηλά, σε μια νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης με ενδιαφέρον μια σειρά ανακοινώσεων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, όπως η έκθεση ADP, τα εβδομαδιαία στοιχεία για τα επιδόματα ανεργίας και η έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 1,2% στα 92,72 δολάρια ανά ουγγιά, παρά το μηνιαίο κέρδος που κατέγραψε τον Φεβρουάριο. Η πλατίνα σημείωσε πτώση σχεδόν 1%, στα 2.343,50 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κινήθηκε ανοδικά κατά 0,5%, στα 1.795,11 δολάρια ανά ουγγιά.