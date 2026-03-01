Όσα επισημαίνουν οι Έλληνες πολίτες.

Αδιανόητη είναι η κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ντουμπάι, καθώς μετά τις επιθέσεις Ισραήλ - ΗΠΑ, έχουν εγκλωβιστεί εκεί και όπως οι ίδιοι δηλώνουν δε φαίνεται να υπάρχει «σχέδιο διαφυγής».

Μάρτυρας αποκαλύπτει σε τηλεοπτική εκπομπή του Alpha, πως υπάρχουν πολλά άρρωστα παιδιά που χρήζουν νοσηλείας και αυτή τη στιγμή είναι αβοήθητα. Όπως τονίζουν οι Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί εκεί, χρειάζονται βοήθεια, καθώς δεν έχουν χρήματα, ούτε άλλα ρούχα, εκτός από αυτά που φορούν, την ώρα που είναι αβέβαιος ο τόπος διαμονής τους καθώς και οι συνθήκες επιβίωσής τους εκεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgrapnkbw469?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από πλευράς της, η Άντζελα Παντελή περιέγραψε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα δεδομένα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τονίζοντας ότι η πόλη θεωρείται παραδοσιακά από τις πιο ασφαλείς στον κόσμο.

«Υπάρχει αναστάτωση, σύγχυση και έντονο στρες. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο εδώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στα κοινωνικά δίκτυα και στις ομαδικές συνομιλίες Ελλήνων κυκλοφορούν εικόνες ανθρώπων που κοιμούνται σε πάρκινγκ ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, φοβούμενοι να παραμείνουν σε κτίρια.

Η ίδια μίλησε για έρημους δρόμους και άδεια κέντρα, ακόμη και σε ώρες που υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχε έντονη κίνηση. Όπως είπε, οι συνεχείς ηχητικές ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα αντί να καθησυχάζουν, εντείνουν την ανησυχία.

«Το πιο τρομακτικό ήταν μια πολύ ισχυρή έκρηξη το πρωί, που έκανε τα τζάμια να τρίζουν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι αναχαιτίσεις πυραύλων στον ουρανό είναι εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgra4qufup2x?integrationId=40599y14juihe6ly}