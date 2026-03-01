Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει επιτεθεί στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία, όπου υπάρχουν αεροπορικές βάσεις των ΗΠΑ.

Αρκετά κτίρια στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν έγιναν στόχος επίθεσης του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Βίντεο που έχουν επαληθευθεί από το Al Jazeera και τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπάει έναν ουρανοξύστη στη Μανάμα, ενώ όπως ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του, η Πυροσβεστική διεξάγει επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης.

Δείτε τα βίντεο:

{https://x.com/Mrgunsngear/status/2027797298902597765}

{https://x.com/ThomasVLinge/status/2027815166910353505}