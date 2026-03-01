Με αυτές τις ασκήσεις και συνήθειες, οι ενήλικες άνω των 65 μπορούν να βελτιώσουν την αντοχή τους στο περπάτημα σημαντικά, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ελευθερία, αυτοπεποίθηση και ποιότητα ζωής.

Η ηλικία δε σημαίνει περιορισμό στην κίνηση και στις ασκήσεις. Πολλοί ενήλικες άνω των 65 διαπιστώνουν ότι η αντοχή στο περπάτημα μειώνεται νωρίτερα από όσο θα ήθελαν: οι ανηφόρες φαίνονται πιο απότομες, οι μεγάλες βόλτες κουράζουν τα πόδια, και ακόμα και οι καθημερινές δουλειές απαιτούν περισσότερη προσπάθεια. Το ενθαρρυντικό είναι ότι η αντοχή στο περπάτημα βελτιώνεται σημαντικά με την κατάλληλη προπόνηση δύναμης και φυσικής κατάστασης.

Όπως αναφέρει το eatthis, ο Jarrod Nobbe, προπονητής CSCS με πολυετή εμπειρία σε ηλικιωμένους ενήλικες και αθλητές master's, προτείνει πέντε απλές ασκήσεις που στοχεύουν στη δύναμη των ποδιών, τη σταθερότητα των ισχίων και την καρδιαγγειακή φυσική κατάσταση — στοιχεία που καθορίζουν πόσο άνετα και για πόσο χρόνο μπορείτε να περπατάτε.

1. Από το κάθισμα στο όρθιο

Στόχος: Δύναμη ποδιών και βασική σταθερότητα κορμού

Μύες που γυμνάζονται: Τετρακέφαλοι, γλουτοί, οπίσθιοι μηριαίοι, κορμός

Πώς να το κάνετε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθίστε στην άκρη μιας στιβαρής καρέκλας με τα πόδια επίπεδα στο πάτωμα.

Γείρετε ελαφρά τον κορμό προς τα εμπρός και στηρίξτε το βάρος στις φτέρνες.

Σηκωθείτε υπό έλεγχο, τεντώνοντας πλήρως τους γοφούς στην κορυφή χωρίς να γέρνετε πίσω.

Κατεβείτε αργά στην καρέκλα και ακουμπήστε ελαφρά προς τα κάτω.

Σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 8–12 επαναλήψεων, με 60–90 δευτερόλεπτα ξεκούραση ανάμεσα.

Συμβουλή για τη φόρμα: Οδηγήστε τη δύναμη μέσα από τις φτέρνες και κρατήστε το στήθος περήφανο καθώς σηκώνεστε.

2. Πορεία σε όρθια στάση (Marching in Place)

Στόχος: Σταθερότητα μονοποδίου, δύναμη καμπτήρων ισχίου

Μύες που γυμνάζονται: Καμπτήρες ισχίου, γλουτοί, κορμός, γάμπες

Πώς να το κάνετε:

Σταθείτε με τα πόδια στο πλάτος των γοφών, χέρια στους γοφούς ή σε στήριγμα.

Μεταφέρετε το βάρος στο ένα πόδι και σηκώστε το αντίθετο γόνατο μέχρι το ύψος των γοφών.

Κρατήστε ισορροπία για λίγα δευτερόλεπτα και χαμηλώστε το πόδι αργά.

Επαναλάβετε με το άλλο πόδι.

Σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 10–12 επαναλήψεων ανά πόδι, 45–60 δευτ. ξεκούραση.

3. Step-Ups

Στόχος: Δύναμη ποδιών και καρδιαγγειακή ενίσχυση

Μύες που γυμνάζονται: Γλουτοί, τετρακέφαλοι, οπίσθιοι μηριαίοι, γάμπες

Πώς να το κάνετε:

Σταθείτε μπροστά σε ένα γερό σκαλοπάτι ή χαμηλό κουτί.

Τοποθετήστε ολόκληρο το δεξί πόδι στο σκαλοπάτι και πιέστε μέσα από τη φτέρνα για να ανεβείτε.

Φέρτε το αριστερό πόδι για να συναντήσει το δεξί στην κορυφή.

Κατεβείτε αργά και επαναλάβετε.

Σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 8–10 επαναλήψεων ανά πόδι, 60–90 δευτ. ξεκούραση.

Συμβουλή για τη φόρμα: Κρατήστε το γόνατο πάνω από τα δάχτυλα των ποδιών κατά την ανύψωση.

4. Βάδισμα από τη φτέρνα στα δάχτυλα

Στόχος: Ισορροπία, έλεγχος ποδιών, βελτίωση μηχανικής βαδίσματος

Μύες που γυμνάζονται: Πρόσθιος κνημιαίος, γάμπες, σταθεροποιητές ποδιών, κορμός

Πώς να το κάνετε:

Σταθείτε σε ανοιχτό χώρο και κάντε ένα βήμα μπροστά, ακουμπώντας τη φτέρνα πρώτα.

Κυλήστε ομαλά το πόδι από τη φτέρνα στα δάχτυλα.

Συνεχίστε ευθεία και επαναλάβετε πίσω στην αρχή.

Σετ και επαναλήψεις: 3 σετ των 20–30 ελεγχόμενων βημάτων, 45 δευτ. ξεκούραση.

Συμβουλή για τη φόρμα: Κινηθείτε αργά και εστιασμένα σε ομαλά, ελεγχόμενα βήματα.

5. Διαλείμματα για γρήγορο βάδισμα (Interval Walking)

Στόχος: Καρδιαγγειακή αντοχή, συνολική αντοχή στο περπάτημα

Μύες που γυμνάζονται: Ολόκληρο το κάτω μέρος του σώματος και το καρδιαγγειακό σύστημα

Πώς να το κάνετε:

Ξεκινήστε με 5 λεπτά άνετου περπατήματος για προθέρμανση.

Αύξηση του ρυθμού σε γρήγορο περπάτημα για 30–60 δευτ.

Επιστροφή σε χαλαρό περπάτημα για 60–90 δευτ.

Επαναλάβετε την ακολουθία για 10–20 λεπτά συνολικά.

Συχνότητα: 2–3 φορές την εβδομάδα.

Συμβουλή για τη φόρμα: Κουνήστε τα χέρια φυσικά για να υποστηρίξετε τον ρυθμό.

Συμβουλές για τη βελτίωση αντοχής στο περπάτημα μετά τα 65

Περπατάτε τακτικά: Συχνά, μέτριας έντασης περπατήματα ενισχύουν περισσότερο την αντοχή από τις σπάνιες μεγάλες βόλτες.

Προπόνηση δύναμης 2–3 φορές την εβδομάδα: Δυνατά πόδια καθυστερούν την κόπωση και υποστηρίζουν καλύτερο βηματισμό.

Σταδιακή αύξηση απόστασης: Προσθέστε περίπου 5–10% περισσότερο χρόνο περπατήματος κάθε εβδομάδα.

Καλά υποδήματα: Υποστηρικτικά παπούτσια βελτιώνουν άνεση και μειώνουν κόπωση.

Καλή στάση σώματος: Βοηθάει πνεύμονες και γοφούς να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Ενυδάτωση και σωστή διατροφή: Στηρίζουν τα επίπεδα ενέργειας και την αποκατάσταση.

Σταθερότητα και συνέπεια: Οι μικρές εβδομαδιαίες βελτιώσεις οδηγούν σε σημαντικά κέρδη αντοχής.