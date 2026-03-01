Στο σημείο έφτασε σε σύντομο χρόνο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η 94χρονη είχε ήδη καταλήξει.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/1) στην περιοχή Ράχη της Καλαμάτα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 94χρονη γυναίκα, η οποία διέμενε στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό που οδηγούσε 29χρονος άνδρας παρέσυρε την ηλικιωμένη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς η γυναίκα υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη, ενώ τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgr8l0265kd5?integrationId=40599y14juihe6ly}