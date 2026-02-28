Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εξετάζουν αν πρόκειται για γυναικοκτονία.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/2), καθώς εντοπίστηκε νεκρή έγκυος, στον τέταρτο προς πέμπτο μήνα, μέσα στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, 31 ετών, έφερε τραύμα στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, ενώ προσήχθη κι εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να ανέφερε ότι το τραύμα δεν συμβαδίζει με πτώση από σκάλα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Κολωνού.