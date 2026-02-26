Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου και το «ευχαριστώ» στην Μαρία Αντωνά.

Τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της διανύει πλέον η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους και τους τηλεθεατές της, την χαρά αλλά και την ανυπομονησία της για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» μέσα στους επόμενους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της και ήδη έχει αρχίσει να δέχεται δώρα από τους συναδέλφους και φίλους της.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Μαρία Ηλιάκη, της χάρισε ένα φορμάκι. Με τη σειρά της η Μαρία Αντωνά της έκανε δώρο ένα ακόμη ρουχαλάκι για την κόρη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου χωρίς να κρύψει τον ενθουσιασμό της δημοσίευσεμέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την φωτογραφία από το δώρο της συναδέλφου της γράφοντας χαρακτηριστικά: «Λιώνω… Μου έφτιαξες τη μέρα».