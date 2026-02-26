Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχημάτισε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 43χρονου για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, της προτροπής σε βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η διερεύνηση ξεκίνησε ύστερα από έγκληση κατά διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος φέρεται να δημοσίευσε σχόλιο με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο σε απόσπασμα συνέντευξης του πολιτικού προσώπου σε εφημερίδα.

Μετά από αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα, αξιοποίηση στοιχείων από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

