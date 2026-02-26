Συναγερμός σήμερα στα δικαστήρια στην οδό Ευελπίδων καθώς την τελευταία στιγμή αποτράπηκε η είσοδος στα δικαστήριο ενός άνδρα και μιας γυναίκας που είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια.

Συνελήφθη ζευγάρι που είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια, στην πύλη των δικαστηρίων της Ευελπίδων.

Ένα ζευγάρι το οποίο είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια εντοπίστηκε στην είσοδο των δικαστηρίων της Ευελπίδων από τη δικαστική αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του έλεγχου στις τσάντες που είχε μαζί του το ζευγάρι εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια 16 εκατοστών, το καθένα. Άμεσα, συνελήφθησαν και θα ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι βρέθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να επισκεφθεί την Εισαγγελία Ανηλίκων.