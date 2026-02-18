Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί για να εντοπιστεί ο 20χρονος δραπέτης.

Λίγο πριν το μεσημέρι, κρατούμενος Αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ο κρατούμενος ο οποίος ήταν χωρίς χειροπέδες, διέφυγε την προσοχής των αστυνομικών που τον συνόδευαν, κατά την προσαγωγή του στο Αυτόφωρο. Είχε μεταφερθεί στα δικαστήρια για διοικητική απέλαση.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του αφού προηγουμένως εξέτασαν τις κάμερες των δικαστηρίων για να εντοπίσουν την κατεύθυνση προς την οποία διέφυγε.

