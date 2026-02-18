«Οι πρυτανικές αρχές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αυταρχισμού» σημείωσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος καταδίκασε τις συλλήψεις 38 φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινές ακόμα και αναστολής της φοιτητικής τους ιδιότητας για 24 μήνες, επειδή προέβησαν στην προβολή ταινίας εντός του πανεπιστημίου.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι πρυτανικές αρχές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αυταρχισμού. Μόλις πριν λίγες μέρες, είχαν απαγορεύσει ακόμα και στον Σύλλογο Διδασκόντων να πραγματοποιήσει την ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgi3ifuo6zhl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή τη γελοιότητα, γιατί η κυβέρνηση από μόνη της δεν έχει πάτο»

Ο κ.Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση φαίνεται να πιστεύει πως ο αυταρχισμός μπορεί να καταπνίξει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις ή τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών για χώρους πολιτισμού. Αν θέλει να αντιμετωπίσει πραγματικά την παρανομία, η πολιτεία θα έπρεπε πρώτα να κοιτάξει τα υπουργεία και τα σκάνδαλα εκατομμυρίων ευρώ που αποκαλύπτονται καθημερινά. Όπως τόνισε «Δεν ξέρω αν το πρόβλημα της αστυνομίας και των πρυτανικών αρχών ήταν ότι έδειξαν θρίλερ και ίσως ήθελαν μια άλλη προβολή ταινίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό δεν είναι κάποιο αδίκημα το οποίο διώκεται. Προφανώς, η κυβέρνηση νομίζει ότι με τον αυταρχισμό θα απαντήσει απέναντι σε φοιτητικές κινητοποιήσεις ή στο δίκαιο αίτημα τα πανεπιστήμια να είναι και χώρος πολιτισμού και όχι απλά χώρος μάθησης.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ένα ζήτημα είναι καθαρό: αν η κυβέρνηση θέλει να τα βάλει πραγματικά με την παρανομία, ας κοιτάξει τον εαυτό της. Ας κοιτάξει τα υπουργεία που κάθε μέρα, μέρα παρά μέρα, μαθαίνουμε για σκάνδαλα εκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι αντιμέτωποι ακόμα και με ποινές αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας για 24 μήνες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και οι πρυτανικές αρχές στο Αριστοτέλειο πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν είναι μπράβοι, ούτε της ΔΑΠ ούτε της κυβέρνησης. «Οι πρυτανικές αρχές στο ΑΠΘ δεν είναι μπράβοι ούτε της ΔΑΠ ούτε της κυβέρνησης. Είναι καιρός να μπει ένα τέλος σε αυτή τη γελοιότητα», τόνισε ο Ηλιόπουλος.

{https://www.facebook.com/reel/2240770526448020}