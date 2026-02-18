Η δίκη του αναβλήθηκε για τέταρτη φορά.

Στα δικαστήρια βρέθηκε ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας καθώς επρόκειτο να δικαστεί για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τον περασμένο Φεβρουάριο. Ωστόσο, η δίκη του αναβλήθηκε για τέταρτη φορά.

«Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε. Δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ήθελα να γίνει η δίκη. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Χρήστος Μάστορας στις τηλεοπτικές κάμερες, αμέσως μετά την αναβολή της δίκης του αορίστως, λόγω παρέλευσης του ωραρίου των δικαστηρίων.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ο οποίος περίμενε από το πρωί έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, μαζί με συνεργάτες του, έδειχνε χαλαρός και ιδιαίτερα άνετος.

Ο Χρήστος Μάστορας είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της 3ης Φεβρουαρίου να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως έδειξε το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε. Αρχικά, είχε επιχειρήσει να αποφύγει το μπλόκο της Tροχαίας, πατώντας γκάζι και κάνοντας ελιγμό. Έπεσε όμως σε δεύτερο μπλόκο της τροχαίας, το οποίο δεν κατάφερε να αποφύγει, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.