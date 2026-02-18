Κάθε ψέμα έχει και ένα τίμημα στη σειρά που καθήλωσε τους Έλληνες συνδρομητές του Netflix.

Όταν το παρελθόν ξαναβρίσκει δύο πρώην κατασκόπους, η μεγάλη πρόκληση δεν είναι οι καταδιώξεις, οι πυροβολισμοί ή οι καβγάδες, αλλά να πουν ο ένας στον άλλον την αλήθεια. Tο Unfamiliar είναι η νέα σειρά κατασκοπείας που κυκλοφόρησε στο Netflix στις 5 Φεβρουαρίου, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των Ελλήνων συνδρομητών της πλατφόρμας από την πρώτη εβδομάδα.



Η πρώτη σεζόν της γερμανικής σειράς των έξι επεισοδίων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του ελληνικού Netflix και σε μια θέση του Top 10 σε 90 χώρες με 10,4 εκατομμύρια προβολές.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη εβδομάδα που η σειρά βρίσκεται στο Top 10, ενώ τερματίζει στο νούμερο ένα σε 35 χώρες μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Αυστρία, (φυσικά) η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Αυστραλία, η Αίγυπτος κ.ά.

«Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος»: η εν λόγω φράση έχει εντελώς διαφορετική σημασία όταν είσαι κατάσκοπος που έχει ξεφύγει από βέβαιο θάνατο ξανά και ξανά. Αυτό ισχύει για το ζευγάρι Σίμον και Μέρετ Σέφερ (Φέλιξ Κράμερ και Σουζάνε Βολφ), των οποίων η φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή στο σπίτι τους στο Βερολίνο καταρρέει όταν οι πρώην ζωές τους ως μυστικοί πράκτορες έρχονται να τους χτυπήσουν την πόρτα. Με τα θανάσιμα μυστικά του παρελθόντος να έχουν αποκαλυφθεί, αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις προηγούμενες επιλογές τους και τα ψέματα που έχουν πει στους αγαπημένους τους — αλλά και ο ένας στον άλλον.

Τι συμβαίνει στο Unfamiliar

Η ήσυχη βραδιά στο σπίτι του Σίμον και της Μέρετ για να γιορτάσουν τα 16α γενέθλια της κόρης τους Νίνας, παίρνει μια αναπάντεχη τροπή όταν δέχονται ένα τηλεφώνημα από έναν άντρα που ισχυρίζεται ότι έχει τραυματιστεί και χρειάζεται τη βοήθειά τους. Δεν είναι ένα ασυνήθιστο αίτημα: Το ζευγάρι ως πρώην πράκτορες της γερμανικής εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών (BND), έχει έρθει αντιμέτωπο με ανάλογες επείγουσες καταστάσεις στο παρελθόν. Ωστόσο τώρα απαντούν στην κλήση με καχυποψία, και όχι άδικα: τα τραύματα του άνδρα προέρχονται από αυτοτραματισμό, ο ίδιος συμπεριφέρεται παράξενα και δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το άτομο που τους έστειλε τον μυστηριώδη άντρα είναι ο Γιόσεφ Κολέεφ, ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU) που υπόκειται σε υποψίες κατασκοπείας και που πρόσφατα έφτασε στο Βερολίνο. Ο Σίμον και η Μέρετ γνωρίζουν ότι έχουν πρόβλημα όταν ο άντρας που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του υπονοεί μια καταστροφική αποστολή πριν από 16 χρόνια στη Λευκορωσία, υπό τις διαταγές του Κολέεφ. Αυτή η αποστολή τους έθεσε στο τρέχον μονοπάτι τους και έχει καθορίσει τη ζωή της οικογένειάς τους από τότε — είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι.

Όταν αποκαλύπτονται νέες λεπτομέρειες, η Νίνα συνειδητοποιεί πόσοι σκελετοί κρύβονται στην ντουλάπα των γονιών της, και η Μέρετ ανακαλύπτει την μεγαλύτερη προδοσία του Σίμον. Μπορεί το ζευγάρι να αντιμετωπίσει το παρελθόν του για να σώσει το μέλλον της οικογένειάς του; Ή μήπως τα μυστικά τους θα είναι η καταστροφή τους;

Δείτε το τρέιλερ:

{https://youtu.be/RY-FSHJ7fKA?si=6jVUwtcYM0jMsHts}

Δημιουργός του θρίλερ κατασκοπείας που έχει κερδίσει τους Έλληνες θεατές είναι ο Πολ Κόουτς.